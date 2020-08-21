 

Келли Осборн сделала операцию по уменьшению желудка

21.08.2020, 19:30, Разное

Келли Осборн никогда не скрывала своей борьбы с лишним весом – иногда она добивалась победы, но потом так или иначе лишние килограммы “догоняли” ее. Но сейчас, похоже, она находится в своем идеальном теле, чего смогла добиться не только личными усилиями, но и оперативным вмешательством. В подкасте Дэкса Холта и Адама Глина Келли призналась, что два года назад сделала рукавную гастропластику — резекцию желудка.

Келли Осборн

Я долго, около года, готовилась к операции. И понимала, что если не тренируешься и ешь все без разбора, то сто процентов снова наберешь вес. Рукавная гастропластика лишь начало пути в выбранном направлении. Об этом должен помнить каждый, кто ложится под нож хирурга,

— призналась Осборн, отметив, что также делала инъекции, чтобы визуально уменьшить объем лица:

Мне делали инъекции в челюсть и подбородок. После этого окружающие действительно стали замечать, что я похудела.

Келли Осборн

По словам Келли, теперь она старается вести здоровый образ жизни, придерживаться сбалансированного питания и регулярно тренироваться. Кроме того, во время подготовки к операции она отказалась от алкоголя и продолжает в том же духе.

Келли Осборн с подругой



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