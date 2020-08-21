Петербургский казак нашёл способ обеспечить себя алкоголем во время трансконтинентального перелёта

21.08.2020, 19:05, Разное

Хорунжий станицы Санкт-Петербургская Иван Пузырёв нашёл способ пронести на борт самолёта значительное количество алкоголя, чтобы пережить 9-часовой перелёт, не нарушая правил авиакомпании.

Иван и его супруга давно мечтали провести отпуск на Камчатке, но существовало непреодолимое препятствие – расстояние в 7 тысяч километров и 9 часов полёта. Рейс Санкт-Петербург-Петропавловск-Камчатский – самый длинный внутренний авиарейс в России. При этом авиакомпании запрещают проносить на борт более 100 мл жидкости, а на борту алкоголь стоит очень дорого.

«Бог дал нам с женой троих детей. Это и спасло. Каждый из нас в качестве антисептика взял пузырёк с медицинским спиртом по сто грамм. Итого получилось пол-литра спирта на пятерых. Проблем при посадке не было», — рассказал Иван.

В полёте хорунжий каждые полчаса просил стюардессу принести стаканчик воды и добавлял в него 25 миллилитров спирта. Это помогло ему поддерживать стабильный уровень алкоголя в крови и даже сохранить часовой запас выпивки на случай ухода самолёта на запасной аэродром.

Ассистент кафедры казачьей медицины СПбВМА им. Кирова, подъесаул медицинской службы Семён Коган считает, что это оптимальная схема алкоголизации в полёте: «Известно, что критическое снижение уровня алкоголя в крови – прямой путь к алкогольному психозу. Авиакомпании делают большую ошибку, запрещая алкоголь на борту. Но, как видите, есть способ обойти такие ограничения».

Иван отлично перенёс полёт и сейчас отдыхает в Южных Коряках. Пять флаконов спирта на обратный путь ждут своего часа у него в багаже.