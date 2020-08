Звезда сериала “Это мы” Крисси Метц рассталась с бойфрендом-композитором

21.08.2020, 18:01, Разное

Крисси Метц, исполнительница одной из главных ролей в популярном сериале “Это мы” (This is Us), рассталась со своим бойфрендом, композитором Хэлом Розенфелдом, после двух лет отношений. Об этом эксклюзивно сообщило издание Page Six. Слухи об их расставании появлялись еще в 2019-м, но только сейчас получили подтверждение. Кроме того, источник издания утверждает, что Крисси уже оправилась от разрыва и готова к новым отношениям.

Пара начала встречаться в конце 2018 года. Тогда источник Us Weekly сообщал: “Он милый парень, все из окружения Крисси просто в восторге от него. Он ее просто обожает, и она также в него влюблена”. Впервые в свет Крисси и Хэл вышли в прошлом году – они появились на красной дорожке церемонии “Золотой глобус”.

Ранее актриса была замужем за журналистом Мартином Иденом, а после развода встречалась с оператором Джоном Стэнсилом.