 

Звезда сериала “Это мы” Крисси Метц рассталась с бойфрендом-композитором

21.08.2020, 18:01, Разное

Крисси Метц, исполнительница одной из главных ролей в популярном сериале “Это мы” (This is Us), рассталась со своим бойфрендом, композитором Хэлом Розенфелдом, после двух лет отношений. Об этом эксклюзивно сообщило издание Page Six. Слухи об их расставании появлялись еще в 2019-м, но только сейчас получили подтверждение. Кроме того, источник издания утверждает, что Крисси уже оправилась от разрыва и готова к новым отношениям.

Пара начала встречаться в конце 2018 года. Тогда источник Us Weekly сообщал: “Он милый парень, все из окружения Крисси просто в восторге от него. Он ее просто обожает, и она также в него влюблена”. Впервые в свет Крисси и Хэл вышли в прошлом году – они появились на красной дорожке церемонии “Золотой глобус”.

Ранее актриса была замужем за журналистом Мартином Иденом, а после развода встречалась с оператором Джоном Стэнсилом.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Учёные не рекомендуют пользоваться кондиционерами во время коронавируса

31.07 / Мнение: ВВП США 1970-2020

12.07 / Мнение: У МакКлоски изъяли оружие: они беззащитны

29.06 / Есть пострадавшие: на северо-востоке Москвы прогремел взрыв

14.08 / Врачи предупредили о вызывающих головные боли продуктах

24.07 / Мнение: Зачем им такая огромная Фемида?

05.07 / Пожарный, тушивший лес, столкнулся с агрессивным йети

31.07 / Испытания военных США могут навредить морским млекопитающим

13.07 / Волочкова поведала о закулисных войнах в балете

28.06 / “А шуба где?”: Подписчики поглумились над Анастасией Волочковой из-за её скромного наряда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска