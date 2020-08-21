Кирстен Данст прокомментировала свое появление на предвыборном плакате Канье Уэста

21.08.2020, 15:20, Разное

Актриса Кирстен Данст, которая стала “звездой” предвыборного плаката кандидата в президенты Канье Уэста, прокомментировала свое “участие” в кампании. На своей странице в Twitter она написала о том, что понятия не имеет, что делает на изображении.

Какой тут посыл и почему я часть всего этого?

– поинтересовалась у Канье актриса в ответ на его твит. Никаких объяснений от Уэста пока не последовало, равно как и прямого комментария на этот счет от другой участницы плаката – главного редактора Vogue Анны Винтур. Ее фото вместе с фото Кирстен было использовано в числе других – снимки расположены в шахматном порядке, чередуясь с надписью “Виденье Канье 2020”. Позднее представители обеих подтвердили изданию People, что рэпер даже не спросил их разрешения на использование этих фото, просто “вырезав” их из оказавшихся в его распоряжении фотосетов. Вполне возможно, что в будущем Уэсту придется отказаться от использования такого промо – или же каким-то образом убедить Данст и Винтер поддержать его на выборах.

Напомним, после заявления о своем намерении баллотироваться в президенты США Канье неоднократно давал прессе поводы усомниться в серьезности своей кампании. К тому же его решение выдвинуть свою кандидатуру повлекло за собой настоящую драму с семьей Кардашьян. Практически все лето музыкант ежедневно делится в Twitter шокирующими рассказами о себе и своей семье, а во время первого общения с избирателями рассказал о том, что его супруга Ким Кардашьян хотела сделать аборт и “убить их ребенка”. За этим заявлением также последовали слова о том, что Канье планирует развестись с женой и что Ким намерена запереть его в клинике. В ответ на это супруга выпустила в Instagram пространное заявление о психическом здоровье своего мужа, в котором рассказала о многолетней борьбе Канье с биполярным расстройством.

Канье Уэст