 

Ответный удар: отец Бритни Спирс Джеймс намерен оспорить решение певицы об опеке

21.08.2020, 14:00, Разное

Практически все лето в сети было популярно движение “Спасите Бритни”: под таким хэштегом в интернете появлялись сообщения поклонников Спирс о том, что их любимая звезда находится в заточении и пребывает не в себе. В основе этих предположений – некое тайное письмо Бритни, которое опубликовал ее друг и фотограф Эндрю Гэллери. Из-за этих документов поклонники уверены, что певица находится в полной власти своего отца, который долгие годы является ее опекуном, и не может даже сходить за кофе или выйти на улицу без его разрешения. При этом еще в 2019-м появились сообщения о том, что Джеймс Спирс временно передал полномочия по опекунству певицы своей помощнице Джоди Монтгомери. Также сообщалось, что Спирс-старший поднял руку на своего старшего внука Шона на глазах у младшего Джейдена. Однако до недавно времени именно мужчина принимал ключевые решения в жизни Бритни, а сама она никак не комментировала призывы фанатов “спасти” ее. 19 августа эта ситуация перестала ее устраивать, и Бритни решила с помощью адвокатов добиться внесения изменений в условия опеки, установленной над ней еще 12 лет назад, и теперь требует, чтобы на посту ее опекуна осталась именно Монтгомери. Однако Джеймса Спирса выбор дочери не устраивает.

Бритни Спирс с сестрой Джейми, матерью Линн, отцом Джеймсом (крайний справа) и братом Брайном, нулевые годы

По сообщениям издания People, он не хочет покидать пост опекуна Бритни, а своим коллегой и соопекуном видит адвоката Эндрю Уоллета, который ранее уже занимался активами Бритни, но ушел с этого поста по собственному желанию в 2019 году. Во вторник представитель Джеймса уже подал заявление в Верховный суд Калифорнии, запросив возвращение Уоллета на его пост. Также он запросил для адвоката право на рассмотрение всех докуметов и записей, имеющих отношение к состоянию Бритни: в данном случае имеются в виду все контракты, информация, которая касается кредитных карт, банковские чеки, возможные задолженности и прочие данные. 

Слушание по делу об опеке назначено на 16 сентября. Также благодаря документам, оказавшимся в распоряжении People, стал известен и размер состояния Бритни: на конец предыдущего года певица владела 2.7 миллионами долларов наличных и 54.7 миллионами долларов безналичных активов. 

Напомним, ранее по поводу ситуации с опекунством уже высказалась ее сестра Джейми Линн и брат, а также сам Джеймс. Все разговоры о его тирании и жестокости мужчина назвал вымыслом.

Все эти любители конспирологических историй ничего не знают. Они понятия не имеют, что происходит на самом деле. Пусть суд Калифорнии принимает решение о том, как лучше всего жить моей дочери. Никого больше это не касается.

На защиту Бритни также встал и ее первый муж (они были женаты всего лишь 55 часов в 2004 году) Джейсон Александр, который заявил следующее:

Она уже готова к тому, чтобы нести за себя ответственность самостоятельно. Эта ситуация очень расстраивает, поскольку влияет на ее отношения с детьми и друзьями. Мы все хотим, чтобы она могла контролировать свою жизнь сама,

К слову, впоследствии Джейсон также рассказал изданию US Weekly, что был бы не против возобновить отношения с Бритни:

Я бы хотел оказаться в ее жизни в том или ином виде, но сам факт этого опекунства препятствует подобному. В первый раз у нас не было шанса для серьезных отношений. 

Бритни Спирс с первым мужем Джеймсом Александром, январь 2004 года



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