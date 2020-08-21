 

В России разработана БАД, позволяющая переваривать камни

21.08.2020, 13:35, Разное

НИИ гражданской диетологии Российской академии естественных наук (РАЕН) подал заявку на проведение клинических испытаний новейшей биологически активной добавки «Болодя», позволяющей желудочно-кишечному тракту переваривать и извлекать питательные вещества из скальных пород.

– Турбулентность мировой экономики, учащающиеся витки глобального кризиса, изменчивые климатические условия и курс рубля каждый день бросают нам новый вызов, с которым мы обязаны справиться. Говорят, что нашим проектом заинтересовались в Кремле и сам Владимир Путин взял его под личный контроль. Гранит очень калориен, а базальт — пальчики оближешь, скоро и сами попробуете, — заявил один из создателей БАД — профессор Ярослав Карасев.

В случае прохождения испытания на людях препарат поступит в открытую продажу и позволит успешно решать продовольственные проблемы в отдаленных регионах Российской Федерации. Новинка уже вызвала положительную реакцию у многих руководителей отраслей народного хозяйства и вооруженных сил.

– Армия крайне заинтересована в данном продукте, поскольку он позволит максимальным образом расширить наши стратегические и тактические возможности. Даже в самой тяжелой боевой обстановке русский солдат буквально сможет поедать родную землю, не отдавая врагу ни пяди, — сказал начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

– Подкрепившись обычным щебнем с утра, обычный труженик нефтяной отрасли сможет до самого конца смены качать нефть, снизив собственные затраты на пропитание и увеличить полезные ассигнования в бюджет страны, — заявил генеральный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

– Зажевав увесистый камушек в обед, средний житель Воронежа, сходив в уборную вечером, увеличивает площадь черноземья ровно на 1 квадратный метр. Такими темпами мы в мировую житницу превратимся и навсегда решим проблемы голодающий стран мира, — оценил препарат министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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