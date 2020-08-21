 

Эстония поздравила кистепёрых рыб с выходом на сушу

21.08.2020, 12:47, Разное

Правительство Эстонии направило официальное письмо сообществу кистепёрых рыб с поздравлениями в честь выхода первых позвоночных на сушу.

Об этом сообщается на официальном сайте президента республики.

– Это один маленький шаг для рыбы, но гигантский скачок для всего живого. От имени всей Эстонии поздравляем с этим знаменательным событием, которое по своей значимости встанет в один ряд с рождением Иисуса и победой над коммунистической Россией, – говорится в официальном поздравлении.

Напомним, кистеперые рыбы вышли на сушу в палеозойскую эру более 400 млн лет назад.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Мнение: Биоэкономика против лесов, температурный рекорд в Якутии и рост цен на еду

17.07 / «Патриоты Украины» из России в Незалежной терпят унижения и нищету

15.07 / Меган Маркл выступила с обращением к молодому поколению: “Ваши голоса должны стать еще громче”

20.08 / Подборка: Дела наши скорбные….

06.08 / В Саратове ребенок выжил после падения из окна

25.07 / Мнение: Гроздья гнева

13.07 / Ученые из США обнаружили связь между уровнем сахара и гормоном стресса

28.07 / Высоцкий на взгляд православного монаха

19.08 / “Я была замужем и не думала о другом мужчине”: Айза Долматова рассказала о знакомстве с Олегом Майами

16.08 / В Челябинске прошла акция в поддержку Хабаровска и Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска