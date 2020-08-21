Эстония поздравила кистепёрых рыб с выходом на сушу

21.08.2020, 12:47, Разное

Правительство Эстонии направило официальное письмо сообществу кистепёрых рыб с поздравлениями в честь выхода первых позвоночных на сушу.

Об этом сообщается на официальном сайте президента республики.

– Это один маленький шаг для рыбы, но гигантский скачок для всего живого. От имени всей Эстонии поздравляем с этим знаменательным событием, которое по своей значимости встанет в один ряд с рождением Иисуса и победой над коммунистической Россией, – говорится в официальном поздравлении.

Напомним, кистеперые рыбы вышли на сушу в палеозойскую эру более 400 млн лет назад.