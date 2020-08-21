 

Назад в прошлое: Хайди Клум собирается судиться с бывшим мужем Силом из-за детей

21.08.2020, 9:55, Разное

Известная супермодель, кажется, уже давно закрыла страницу своих отношений с музыкантом Силом и счастлива в браке с другим музыкантом — Томом Каулитцем. Однако, судя по сообщениям издания People, разногласия у пары все еще остались, и события в мире лишь их усугубили. Итог: Хайди хочет в срочном порядке собрать судебное заседание по вопросу передвижений их с Силом общим детей. Клум намерена привезти четверых детей с собой в Германию во время записи следующего сезона шоу Germany’s Next Top Model. Сил же категорически против этого шага и настаивает а том, что в период, когда в мире бушует пандемия коронавируса, путешествовать вместе с детьми небезопасно.

Хайди Клум и Сил, 2012 годСогласно контракту, в октябре Хайди будет обязана провести съемочный период 16-го сезона Germany’s Next Top Model именно в Европе. И теперь модель будет в судебном порядке решать вопрос о том, смогут ли 16-летняя Лени, 10-летняя Лу, 14-летний Генри и 13-летний Йохан составить ей компанию.

Я хорошо осведомлена обо всех необходимых предосторожностях, которые связаны с вирусом COVID-19 и никогда не подвергла бы детей риску. Я точно так же серьезно отношусь к их безопасности в Германии, как я отношусь к ней в США… Большую часть времени дети живут со мной, а их визиты к отцу можно назвать в лучшем случае эпизодическим.

— говорится в заявлении Хайди, которая, в случае согласия Сила на путешествие детей, также намерена пересмотреть некоторые условия совместной опеки. В качестве аргумента в пользу поездки в Европу она также заявляет:

У него есть британский паспорт, и он может в любой момент навестить детей в Германии, если сам этого пожелает… К тому же еще в апреле он дал согласие на эту поездку, но с тех пор изменил свое мнение. Я пыталась решить этот вопрос с Генри (настоящее имя музыканта Сила) напрямую, но это не привело ни к каким результатам. Если они останутся с отцом в Лос-Анджелесе, это определенно не пойдет им на пользу.

Хайди на прогулке с детьми и матерью Хелен, июнь 2019 года

Напомним, что Хайди и Сил были поженились в 2005 году, а окончательно завершили бракоразводный процесс в октябре 2014 года. Сейчас модель счастлива в отношениях с музыкантом Томом Каулитцем, за которого вышла замуж в феврале 2019 года.



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