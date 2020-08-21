Множество глаз в темноте… Паранормальные явления на шахте Яма Претории

21.08.2020, 8:05, Разное

На протяжении 80 лет с момента самой большой катастрофы на шахтах Великобритании никто так и не подумал поставить нормальный памятник погибшим шахтерам. И призракам это очень не понравилось.

Один из самых впечатляющих видов призраков, это те, которые не могут успокоиться, пока не наступит справедливость в отношении обстоятельств их смерти. К примеру жертвы убийства могут посещать места, где они были убиты или захоронены, в надежде привлечь преступника к ответу.

Этих призраков на Западе именуют "призраки, имеющие цель" и случай в английском городе Болтон является одним из ярчайших примеров подобного проявления.

Болтон это рабочий город на севере Англии. Он стал активно развиваться в Викторианскую эпоху, когда произошел промышленный подъем Великобритании и основной его отраслью стала добыча угля. Здесь было так много угольных шахт, что Болтон был одним из центров угледобычи в Великобритании в ту эпоху.

Однако к началу ХХ века угольные шахты Болтона внезапно истощились, потому что закончились богатые поверхностные пласты. В поисках угля шахтерам теперь приходилось "вгрызаться" в землю все глубже и глубже.

Шахта "Яма Претории" (The Pretoria Pit) быстро стала одной из самых глубоких и опасных для работы шахтеров. Причем многие из этих шахтеров были детьми или подростками, ведь в те годы на такую вредную работу шли лишь бедняки, среди которых считалось нормальным зарабатывать себе на хлеб уже с 7-8 лет.

Они просто не могли уволиться, так как в шахтерском городе просто не нашли бы другую работу и оказались бы перед риском нищеты и голодной смерти. Поэтому они смиренно продолжали каждый день спускаться под землю, молясь о том, чтобы вечером вернуться обратно.

Даже странные сверхъестественные предзнаменования хоть и пугали их, но не стали причиной для не выхода на работу. Эти предзнаменования включали в себя трупы черных ворон, которые каким-то образом попадали даже на самые глубокие уровни шахты, а еще непонятный шум, который сильно пугал лошадей, возящих вагонетки.

А в 1910 году на шахте Яма Претории разразилась катастрофа. Теорий насчет нее есть несколько, но основной считается небольшой глубокий обвал, который выпустил в нижние шахты природный газ и тот взорвался.

В результате взрыва погибли почти все шахтеры, опустившиеся под землю в тот злополучный день – 344 человека. До поверхности добраться смогли лишь трое, из которых двое вскоре скончались от ран. Это стало самой страшной промышленной катастрофой в Великобритании и оставило глубокий психологический шрам на местных жителях.

Спустя 80 лет, в начале 1990-х, воспоминания о катастрофе сильно угасли, в живых уже не оставалось даже детей погибших шахтеров. В Болтоне больше не проводили ежегодную поминальную службу по погибшим шахтерам и многие местные жители слышали о взрыве на Яме Претории лишь мельком на уроках в школе.

Однако духи погибших были не готовы к тому, чтобы кануть в небытие. И внезапно в округе Болтона вспыхнула целая серия интенсивной паранормальной активности, свидетелями которой стали сотни человек.

Началось это в 1993 году, когда местный житель Брайан Лоу ехал по Платт-лейн – старой грунтовой дороге, которая проходила совсем рядом с тем местом, где находилась заваленная шахта Яма Претории. И внезапно Лоу увидел десятки и десятки блестящих человеческих глаз, которые смотрели на него из темноты заброшенного шахтерского склада, который находился на обочине дороги.

Напуганный Лоу добавил скорости, чтобы поскорее проехать это место, но потом услышал странный хлопок. Он был достаточно громким и Лоу показалось, что у него лопнула шина, однако машина продолжала ехать ровно.

Однако когда Лоу доехал до города, там его встретил перепуганный друг, который сообщил, что совсем недавно рядом с Платт-Лейн произошел взрыв, который видели многие местные жители. В ночной темноте большая вспышка света была очень заметна.

К старому складу была вызвана полиция, дорогу перекрыли, однако ничего необычного найдено не было. Никаких следов взрыва и созданных им разрушений.

Но далее на протяжении целых 17 лет многие из тех, кто приближался к Яме Претории, видели необычные вещи – тела множества мертвых людей, лежащих у дороги, хромающие и ковыляющие фигуры, которые шли куда-то через кусты и ночную темноту. И запах… Запах сожженного мяса.

Многие также сообщали о том, что слышали звуки взрыва, но опять же никаких доказательств того, что там что-то взорвалось, не находили. Как и признаков того, что тут работают какие-то шутники, которые по ночам бродят рядом с шахтой и пугают прохожих и водителей. Вообще никаких следов присутствия возле Ямы Претории людей. Оно и понятно, местные жители как правило сторонились этого места как могли.

Однажды полицейский прибыл на очередной вызов о взрыве или о наблюдении трупов возле дороги и своими глазами увидел оторванную человеческую руку, которая свисала с ветки дерева. И прямо на его глазах эта рука исчезла, растворилась в воздухе.

После этого собралась целая группа местных жителей, которые наконец поняли, что это не шутки и не розыгрыш. Они решили, что призраки погибших шахтеров чего-то хотят и что надо сделать это, чтобы успокоить их.

Было принято решение установить им памятник, чего за 80 лет никто из местных властей почему-то так и не сделал. Когда мемориал построили и на нем указали имена всех погибших шахтеров, была проведена специальная поминальная служба и священник освятил мемориал.

С того дня не поступало больше ни одного сообщения о паранормальной активности возле Ямы Претории.