От турецкой оккупации Грузию может спасти лишь Россия

21.08.2020, 5:52, Разное

20.08.2020

Турция уже не первый год проводит политику “тихой оккупации” в отношении грузинской Аджарии, но официальный Тбилиси не желает заострять внимание на действиях соседа. В случае конфликта суверенитет Грузии сможет защитить только Россия. Об этом в интервью EADaily заявил президент Фонда единения русского и грузинского народов Владимир Хомерики.

По его словам, грузинские власти сегодня не до конца понимают ситуацию, ранее они практически разорвали отношения с Москвой, хотя РФ на протяжении большого количества времени была главным гарантом стабильности и безопасности Грузии. Именно РФ отвоевала и вернула Грузии ту же Аджарию, на которую сегодня действительно претендует Турция:

“В 2021 году заканчивается Карсский договор, где одним из пунктов записано, что если РФ откажется от протектората и выйдет из данного договора, то Турция сможет предъявить права на некоторые грузинские территории. Я считаю, что это очень большая опасность для суверенитета Грузии, которая должна потребовать от Анкары письменные гарантии того, что Турция по окончании договора не будет претендовать на её земли. К сожалению, пока это не делается, и мы видим, что Аджария уже нарисована на картах Турции внутренней территорией. Сегодня в отношении Грузии проводится «тихая оккупация», турки заселяют Аджарию, контролируют аэропорт в Батуми, скупают недвижимость, активно строят мечети, духовные и языковые школы. Это, на мой взгляд, представляет для Грузии очень большую опасность”,- сказал он.

При этом его удивляет, почему представителей официального Тбилиси это не настораживает и почему по непонятным причинам Тбилиси занимает соглашательскую позицию. Турция, по его словам, имеет сегодня большой экономический вес, является активным игроком и убеждает грузинские власти, что не предъявит никаких территориальных претензий. Но если это так, то Анкара могла бы сделать официальное заявление, но она не делает этого.

“Напротив, Мевлют Чавушоглу (глава МИД Турции) уже открыто говорил о том, что Аджария должна принадлежать им. Это опасно и тем, что Турция — член НАТО и один из сильнейших игроков в регионе. И если РФ махнёт на всё рукой, Анкару уже никто не остановит, и она будет передвигать границы, так как ей захочется это делать. Турки уже сегодня чувствуют, что Аджария это как бы их территория и в разговорах между собой говорят, что всё там принадлежит им. Подобная экспансия может создать напряжённость в других частях Грузии, например, в густонаселённом армянами крае Самцхе-Джавахети явно не захотят дополнительного соседства с турками и также будут предъявлять претензии вплоть до отделения от Грузии. И в этом случае Грузии грозит дальнейшее расчленение, развал. Сегодня мы должны думать о возможных негативных последствиях и предупреждать их”.

Что касается проблемы с омусульманиванием грузинского населения, Владимир Хомерики отметил, что в Аджарии такая тенденция есть. Приход к власти в Грузии Саакашвили стал началом активной турецкой экспансии и количество мусульман в стране стало увеличиваться: “Сейчас в Аджарии, боюсь, конечно, ошибиться, но где-то более ста мечетей, появились десятки турецких школ. А если православные меценаты хотят построить в небольшом селе церквушку, местные власти сразу пугаются: «А разрешат ли нам турки?» Мой друг профессор Гулади Гогмачадзе, и я ему тоже в этом помогал, построил церковь в Кобулетском районе. Там уже служат, но землю, на которой она установлена, в собственность не отдают. В целом для православного государства такое непонятное отношение к своей религии имеет определённые риски. Это тоже раздражает в Грузии многих людей, но в целом у них сейчас немного другие заботы — народ в большинстве своём занят проблемами выживания. Однако часть здорового общества, безусловно, озабочена развитием возможных негативных сценариев”.

Хомерики считает, что местные власти, управляемые из США напрямую, а также экономически зависимые, в том числе и от Турции, и от Азербайджана, занимают сегодня недальновидную позицию. Грузия стала уязвимой, потому что у неё нет сильных партнёров, союзников, которые могли бы по-настоящему встать на её защиту.

“В своё время страна отказалась от российских военных баз, и я считаю, что это произошло не от большого ума наших политиков, потому что присутствие РФ никак не влияло на независимость страны и даже наоборот — делало обороноспособность Грузии выше, позволяло при всей самостоятельности не отвлекаться на собственные вооружённые силы. Здесь, кстати, показателен пример Армении, которая дружит и с Америкой, но у них есть и российская военная база, служащая гарантией того, что существующая проблема спорных территорий не приведёт к крупным военным столкновениям. Народ Грузии тоже лоялен к России, он хочет сотрудничества, ведь мы два православных государства и два века были вместе. Грузия должна чётко проводить свою политику — не пророссийскую, не проамериканскую, не протурецкую, а — прогрузинскую, которая будет учитывать интересы самой Грузии. Но кто может гарантировать Грузии соблюдение её интересов? Только Российская Федерация! То есть, если ты хочешь действовать в интересах Грузии, то ты должен понимать, кто твой настоящий друг и союзник. И это не называется пророссийской, а называется прогрузинской политикой. А не так, как сейчас с Турцией, которой принадлежат рынки Грузии. Они до последнего барашка скупают грузинский экологически чистый продукт и увозят его к себе, а нам обратно завозят помидоры с пестицидами. Нам необходимо понять, что РФ — это давний ближний и ментально духовный партнёр, в руках которого лежат все проблемы, которые у нас сегодня есть. Мне бы хотелось, чтобы РФ не махнула рукой на Грузию, ибо Грузия это не только сегодняшние правители или безобразные представители оппозиции, которые себя ужасно ведут, за подачки пренебрегая интересами своего государства”.

Хомерики подчеркнул – РФ ни в коем случае не должна сдавать Грузию Турции, потому что Анкара временный союзник Москвы. “Последние исследования одного из американских институтов выявили, что 70% грузинского населения выступают за добрососедские отношения с Россией”,- резюмировал он.