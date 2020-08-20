Дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева рассекретила своего бойфренда

20.08.2020, 16:05, Разное

В последнее время имя старшей дочери Моники Белуччи и Венсана Касселя – 15-летней Девы – не сходит со страниц мировых СМИ. Сначала папарацци удалось сделать несколько снимков с участием Девы и ее семьи на озере Комо, там проходила съемка новой рекламной кампании Dolce&Gabbana. А затем новостной повод предоставила сама начинающая модель: на своей Instagram-странице она выложила фотографии с бойфрендом. И хотя его имени она не рассекретила, СМИ все узнали своими силами.

Пройдена уже половина пути к солнцу вместе. Люблю тебя, – подписала кадры Дева.

Оказалось, молодого человека Девы Кассель зовут Лука Саландра, он также работает манекенщиком, так что можно предположить, что пара познакомилась “на работе”. По мнению поклонников, их роман длится несколько недель, по крайней мере, фото с Девой появились на страничке Луки лишь в прошлом месяце. Но некоторые СМИ располагают информацией, что молодые люди начали встречаться полгода назад.

Напомним, Дева – первый ребенок Моники Белуччи и Венсана Касселя. У нее есть родная сестра, 10-летняя Леони, а с недавних пор, с апреля 2019 года, появилась и сводная – у Венсана и Тины Кунаки родилась дочь Амазония. О Деве пока мало что известно, так как Моника и Венсан держали своих детей подальше от общественного внимания.