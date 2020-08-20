Скандалы: Черная полоса Константина Пономарева

20.08.2020, 14:20, Разное

СК назвал отсудившего у IKEA 25 млрд рублей бизнесмена крупнейшим неплательщиком налогов в России

Следственный комитет России завершил расследование по делу о неуплате налогов на сумму в 9,7 млрд рублей в отношении предпринимателя Константина Пономарева, который в 2010 году отсудил у шведской IKEA 25 млрд рублей. «Необходимо отметить, что Пономарев является самым крупным неплательщиком НДФЛ по России», — отметила пресс-служба СК. Ведомство установило, что Пономарев не уплатил налоги с 25 млрд рублей, полученных в рамках урегулирования спора с компанией. По данному факту в тот период было возбуждено уголовное дело, однако Пономарев, отметила пресс-служба СК, инициировал рассмотрение в суде уголовных дел о клевете. «Введенные в заблуждение» суды сделали выводы о якобы соблюдении бизнесменом и его компанией налогового законодательства, заявил СК.

После этого Пономарев был привлечен к уголовной ответственности и осужден за заведомо ложный донос. А СК вновь возбудил уголовное дело о неуплате налогов.

Пресс-служба СК сообщила, что в ходе следствия был установлен еще один факт преступной деятельности Пономарева: в 2014 году он передал свои дизельные электростанции для электроснабжения потребителей, а затем при помощи мошеннической схемы попытался получить с ПАО «Кубаньэнерго» денежные средства за их аренду в сумме более 5,4 млрд рублей. Сам Пономарев своей вины в совершении инкриминированных преступлений не признает.

Пономарев получил известность благодаря своим многомиллиардным тяжбам с IKEA. В 2000-е годы предприниматель поставлял в аренду генераторы для гипермаркетов IKEA в Петербурге. Тогда он обвинил шведскую компанию в том, что она перестала платить за их аренду с июля 2008 года. В 2010 году стороны подписали мировое соглашение, по которому структуры компании «Системы автономного электроснабжения» (САЭ) Пономарева получили от IKEA 25 млрд рублей.

Андрей Злобин