Кандидатами в президенты России смогут стать только граждане, занимавшие ранее этот пост

20.08.2020, 14:19, Разное

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова предложила внести изменения в 81 статью Конституции, определяющую требования к кандидатам, желающим баллотироваться на должность президента России.

Согласно её предложениям, граждане России, желающие быть зарегистрированными в качестве кандидата на пост главы государства, должны ранее занимать подобную должность не менее 2 сроков подряд.

– Считаю, что в нынешней непростой ситуации, мы можем регистрировать кандидатов лишь с достаточным опытом работы на этой должности. Если же человек пришел с улицы, простите меня, квалификации у него соответствующей нет. Это недопустимо доверять управление страной неопытному человеку, в девяностые мы это уже проходили, — пояснила глава ЦИК.

Соответствующие поправки могут принять уже на осенней сессии Государственной думы.