 

Певица Шер хочет стать почтальоном, но пока не получается: в чем дело

20.08.2020, 12:05, Разное

В отсутствие концертов и съемок актеры и музыканты проводят время по-разному. Кто-то – как Тейлор Свифт – использует образовавшуюся паузу как время для написания нового альбома, кто-то, как актер из сериала “Очень странные дела” Гейтен Матараццо – решает помочь обществу и устроиться работать курьером по доставке еды. По последнему пути хотела пойти и певица Шер: она собиралась стать волонтером на почтовой службе Соединенных Штатов, которая из-за пандемии терпит убытки. Но не тут-то было: оказалось, путь к почтамту полон препятствий и даже волонтеров в эту профессию не берут просто так.

О своей неудаче расстроенная Шер сама рассказала подписчикам в Twitter. По словам певицы, она не так давно предложила услуги двум почтовым офисам в Малибу, штат Калифорния, – и от обоих получила отказ.

Я не шучу.. я что, не могу просто взять и записаться волонтером на соседнюю почту? Мне что, никто не поможет решить этот вопрос?… Я позвонила в два офиса в Малибу. Они были очень вежливы. Я сказала: “Привет, я Шер. Хочу узнать, принимаете ли вы услуги волонтеров”. Леди на проводе сказала, что не знает, и дала мне телефон своего начальства. Я позвонила туда, представилась, спросила то же самое. И мне ответили: “Нет, нужны ваши отпечатки пальцев и кредитная история”.

Шер

История певицы получила продолжение, когда в ответ на возмущение подписчиков Шер представитель почтовой службы подтвердил изданию People, что их система не принимает волонтеров просто так, зато с радостью привечает временных работников. А члены Американского союза почтовых служащих, узнав об этой ситуации, даже предложили исполнительнице написать им “в личку”.

Мы хотим поговорить с вами о возможном сотрудничестве,

– сообщили они в сети.

Вполне возможно, в скором времени мечта певицы исполнится и именно она будет разносить по Малибу бандероли и телеграммы. К слову, о судьбе соседской почты Шер переживает не впервые: ранее она также критиковала в Twitter политику действующего президента США Дональда Трампа, который сократил расходы на почтовую службу.

Частная компания должна выкупить нашу почту. Многие люди серьезно больны и смогут получить лекарства лишь по почте. Они умрут без этого,

– писала она еще 9 августа.



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