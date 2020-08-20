Три встречи с чудовищем Вендиго

20.08.2020, 7:37, Разное

Вендиго одно из самых странных чудовищ, которое по своим характеристикам не похоже ни на йети, ни на гоблинов, гномов, гуманоидов, призраков, чупакабр и прочих криптидов.

Предания о вендиго на протяжении многих сотен лет рассказывали племена коренных американцев, в основном на севере США и юге Канады. С вендиго в свое время сталкивались и белые поселенцы и порой именно на вендиго списывали странные случаи исчезновения в лесу охотников.

Есть несколько современных историй, которые показывают, что в североамериканских лесах и в наши дни водится нечто, что очень похоже на вендиго. Во всяком случае очевидцы, столкнувшиеся с ним, были уверены, что это именно оно, а не йети, медведи или оборотни.

Вендиго у индейцев в первую очередь олицетворял собой ненасытный голод, вплоть до каннибализма. То есть если кто-то от голода терял рассудок и нападал на других людей, то про него говорили, что он стал вендиго или что в него вселился вендиго. И такой человек не просто терял рассудок, но еще и физически начинал превращаться в что-то нечеловеческое. Внешне вендиго в его истинной форме выглядит как нечто очень костлявое, тощее и высокое.

В нем могут сочетаться черты человека и животных (рога, длинный язык, копыта) или же он может выглядеть как очень высокий и худой человек с безумным взглядом. Пахло от него всегда крайне неприятно разложением, гнилью и падалью.

Преследователь

Пару лет назад неназванный мужчина индейского происхождения поделился историей, которая произошла с ним, когда ему было 13 лет. Вместе со своими родными он однажды отправился на отдых в лесной кемпинг на несколько дней в лес неподалеку от их индейской резервации. И поначалу все шло совершенно нормально.

Потом начались странности. Когда наступала ночь, то они стали находить с рядом с их лагерем мертвых птиц в траве, причем птицы выглядели так, словно умерли буквально только что. Потом нечто стало таскать их вещи из рюкзаков.

А потом они стали слышать шум, словно вокруг них среди деревьев и кустов ходит что-то крупное. И когда ветер начинал дуть со стороны густых зарослей, до них доходил отвратительный запах гнилой плоти.

Все это было очень страшно и люди не раз хотели все бросить и уехать домой. Однако каждый раз передумывали, ведь они планировали этот отдых целый год, он должен был стать большим семейным мероприятием.

"То, что произошло за день до нашего возвращения из похода, до сих пор преследует меня, хотя это было много-много лет назад. Я пошел в лес, чтобы собрать дрова для костра, когда услышал позади себя громкий шорох. Я так напугался, что мое сердце заколотилось и я мог слышать лишь его биение. А тем временем шорох и шум от тяжелых шагов приближался ко мне.

Потом я услышал как кто-то громко позвал меня по имени. Это эхом отозвалось вокруг меня и шло от чего-то, что стояло сзади. Голос был похож на голос моей сестры, но был куда более резким и хриплым. И я точно знал, что это не сестра, ведь буквально несколько часов назад она не выдержала пугающей обстановки и уехала домой.

Я напугался и побеждал обратно к нашему лагерю, а позади меня были слышны быстрые шаги, как будто оно бежало за мной. Я добежал до кемпинга и только хотел забежать в хижину, как подскользнулся и начал падать прямо лицом в костер. Я не упал лишь потому, что нечто зацепило меня сзади и я буквально повис над костром. Потом меня оттянуло назад и я упал рядом с огнем.

После всего этого я зарекся никогда больше не приезжать в этот кемпинг. Но самое страшное еще было впереди. На следующий день мы собрали вещи и поехали домой, и когда мы покидали кемпинг, я посмотрел в заднее окно машины и увидел высокую фигуру, которая стояла возле линии деревьев.

Она выглядела очень тощей, словно измученной голодом. Кости, обтянутые кожей. Когда я моргнул, фигура растворилась, словно ее и не было. Потом оказалось, что другая моя сестра тоже видела этот долговязое и тощее существо, когда находилась на берегу речки рядом с кемпингом. Оно смотрело на нее с другого берега реки".

Встреча у ручья

Следующая история была рассказана пользователем сайта Reddit с ником "Katzaidanj". Он не указывал, где живет, но сообщил, что в этой области "были замечены все основные следы присутствия вендиго".

Началось все с того, что неподалеку от поселений, в лесу, охотники стали находить изувеченные ужасным образом тела животных, в основном лисиц и оленей. У них были вырваны позвоночные столбы и отброшены далеко от остального тела. На останках тел были видны следы от острых когтей и больших зубов. Иногда внутренние органы животных развешивались на ветвях деревьев, а иногда их тела были разорваны ровно на две части.

То, что это был не волк и не медведь, было сразу понятно, они ни разу не поступали так со своей добычей.

"Мой дом стоит примерно в 90 метрах от небольшого ручья, который разделяет наш лес пополам. На другой стороне ручья росли очень высокие деревья. И вот однажды мне стало очень неуютно ходить в ту сторону, было ощущение, словно за мной кто-то следит. С каждым разом я замечал это и превращался в параноика.

Однажды я был там и мне резко стало неуютно, поэтому я решил поскорее пойти домой. Но не успел я пройти немного, как ощущение стороннего взгляда стало очень сильным и я обернулся. Я увидел очень высокое существо примерно в 60 метрах от меня, а потом оно сделало шаг ко мне.

Далее я выбежал из этого леса всего за 10 секунд, это был самый сильный страх, что я когда-то испытывал и я был весь наполнен адреналином. И да, это не была галлюцинация или кривым стволом дерева, это точно. Я хожу в то место регулярно и там таких стволов нет. Но больше я его не видел".

Существо на дереве

Следующая история произошла в лесистых горах на севере штата Джорджия. Неназванный очевидец рассказал, что он регулярно ездил ранее туда вместе со своим братом Райаном. Они останавливались в туристическом кемпинге возле реки Джекс в районе диких лесов Кохутта (Cohutta Wilderness).

Это было отдаленное и уединенное местечко, где не было других туристов, поэтому очевидцу и его брату сразу же показалось очень странным, когда во время первой ночевки в этом кемпинге они услышали рядом звуки, словно неподалеку ходит толпа людей.

Они часто приезжали в лес на отдых, хорошо были знакомы со всеми лесными звуками, шорохами, шумом от передвижения животных, но это не было похоже ни на что.

"Мы оба вытащили свои фонарики и посветили туда, откуда шел шум, но там не было ничего подозрительного. Но потом шум раздался в другом месте, мы посветили туда и он снова переместился в другое место. А потом раздался негромкий свист, словно ветер заметает, но ветра не было. Мой брат тоже услышал этот свист.

Свист повторялся, две ноты с интервалом в 3-4 секунды, а потом снова эти две ноты. И снова, и снова. Райан пытался что-то сказать, но я приложил палец к губам. Мне было очень страшно. Я сжал кулаки, я боялся издать любой звук и не знал, что ждать дальше.

Прошло минут пять, свист продолжался, а потом Райан внезапно закричал в ту сторону "Привет!!!". Наступила мертвая тишина, свист тут же пропал. Так прошло несколько минут, а потом раздался другой шум, словно нечто бегало среди деревьев вокруг нашего лагеря. И свист снова вернулся. Оно свистело одновременно с беготней и свист ни разу не сбивался, какое существо может так делать?!

Оно казалось очень близким, но когда я светил фонариком в ту сторону, ничего не было видно. Свист стал громче. Райан не выдержал и стал звонить по своему смартфону в полицию. Пока он объяснял диспетчеру что с нами произошло и где мы находимся, я пошел к нашей палатке, чтобы достать свой охотничий нож. С ним я бы чувствовал себя увереннее.

И когда я расстегивал молнию на палатке, я заметил движение в темноте, прямо перед собой. Я тут же посветил туда фонарем и буквально на пару секунд увидел ЕГО. Оно сидело на дереве на высоте примерно полутора метров.

Все в нем было чрезмерно длинным и тонким: его руки, шея, пальцы, все конечности и туловище. И оно могло двигаться очень быстро, ведь когда я направил на него свет фонаря, оно мгновенно отпрыгнуло очень широким прыжком куда-то в сторону.

Я слышал как оно приземлилось на траву, но не видел куда именно. И тогда я заорал так, как никогда не кричал раньше. Я даже и не думал, что могу так вопить. Я прибежал к Райану и он пытался спрашивать меня, что случилось, но я просто был в шоке.

Примерно через 10 минут мы увидели трех человек с фонарями, они шли в нашу сторону и стали спрашивать, что у нас произошло. Я к тому времени немного успокоился и стал у них тоже спрашивать, не видели ли они тут что-то странное. Но они сказали, что лишь услышали мой вопль и тогда пошли проверить в нашу сторону.

Потом я стал рассказывать, что я видел. Я пытался объяснить все такими словами, чтобы они не решили, что я псих. Еще через полчаса пришел смотритель парка и мы ему тоже все рассказали, но они все решил, что мы просто испугались какого-то животного или другого туриста, который бродил по лесу ночью".