Молодой мужчина признался, что всю жизнь видит страшных демонов и призраков

20.08.2020, 7:22, Разное

23-летний парень рассказал, что с трехлетнего возраста регулярно видит вокруг себя страшных призраков. Из-за этого ему снились кошмары и призраки не оставляли его даже когда он вырос и устроился на работу.

Эту историю месяц назад поведал пользователь сайта Reddit с ником "Filiseverus666". Она набрала тысячу лайков и почти три сотни комментариев.

"Двадцать лет назад моя семья жила в старом доме в Айдахо-фоллс. Дому было около ста лет, он стоял прямо напротив церкви, однако это не мешало тому, что в нем обитал жуткий демон, которого я звал "Улыбающийся человек".

Выглядел он как очень тощий человек, скорее похожий на труп, с длинными руками и ногами и ртом, полным гнилых зубов. Глаза у него были мутные, как у мертвеца. По ночам он бродил по нашему дому взад-вперед по коридорам, царапая пол и стены отросшими когтями, а иногда даже ползая на четвереньках.

Моя комната находилась в чердачном помещении. Этот Улыбающийся человек любил по ночам заходить ко мне и стоял в дверном проеме. Я видел его, слышал как он передвигается и из-за всего этого страдал от ужасных кошмаров.

Я был тогда еще слишком маленьким, но по словам моих родителей, когда мы жили в том доме я по ночам приходил к двери их спальни, плакал и стучался, прося, чтобы меня впустили к ним. Сначала моя мама думала, что я все выдумываю про демона, но потом она поняла, что меня и правда что-то очень пугает и мне стали разрешать заходить в спальню родителей и спать с ними.

Дом был построен в 1907 году и ранее принадлежал человеку с эксцентричным хобби, он собирал разные "медицинские экспонаты", в том числе отрезанные части человеческого тела, заспиртованные в банках. Особенно его привлекали части тела с красивыми татуировками.

В доме был большой темный подвал с пауками, который родители оборудовали под игровую детскую комнату с большим пластиковым домиком. Но несмотря на это я отказывался там находится. Я боялся даже просто пройти мимо двери в подвал.

Это не выдуманная история, это 100% БЫЛО. Я бы даже назвал точное местонахождение этого дома, но не хочу пугать тех людей, которые заехали туда в после того, как мы оттуда съехали.

Да, я был очень мал, когда я видел Улыбающегося человека, мне было всего три года, но я до сих пор помню его, эти переживания оказали влияние на всю мою дальнейшую жизнь. За прошедшие с того времени два десятилетий я также испытал и видел немало странных вещей. Но если бы я один видел все это, я вполне мог бы все списать на свое воображение, однако некоторые вещи видели и мои друзья и родные.

К примеру, когда мне было 10 лет, к тому моменту мы давно уже покинули Айдахо-фоллс, я, мой брат и два наших приятеля увидели на улице существо, похожее на Смерть в черном балахоне. Мы подошли к нему совсем близко и оно выглядело как нечто бесплотное, но вполне реальное. Это был призрак. Мы все видели его и даже дали ему прозвище Дэнни. С тех пор он до сих пор появляется в том районе.

А когда я был подростком. нашу квартиру посещал призрак по прозвищу Стив. Я поначалу просыпался ночью от звука его шаркающих шагов в гостиной и думал, что мне это приснилось. Пока однажды мама не спросила меня, почему я по ночам гуляю по дому.

Был еще случай, когда призрак посрывал украшения с рождественской ели, разбросал подарки, а потом запер дверь дома, когда один из друзей пришел ко мне в гости.

Когда я начал работать в кофейне Starbucks, я видел сбоку черную теневую фигуру, которая двигалась на границе зрительного поля. Я почему-то понял, что его зовут Уилсон и этот Уилсон мучил меня на протяжении тех месяцев, когда я там работал.

Он тянул меня за фартук, скидывал бутылки с полок, а однажды выкинул из мусорного ящек пустые пакеты из-под молока, пролив остатки молока на пол. В этом обвинили меня самого и безуспешно доказывал менеджеру, что не делал этого.

Я сначала тоже думал, что мне все это кажется, пока Уилсона не увидела одна из новых работниц. Потом его стали регулярно замечать и другие. Однажды он швырнул ведро со льдом в моего друга на расстоянии 6 футов, еще он открывал и закрывал наши тяжелые двери, появлялся в виде тени на стене, звал наших коллег по именам, насвистывал мелодию.

Когда мои коллеги сообщили, что мелодия похожа на старую шахтерскую песню, а на ногах у призрака тяжелые шахтерские ботинки, я начал рыться в архиве и обнаружил, что в 1901 году во время аварии на шахте неподалеку погиб шахтер с именем Уильям Уилсон.

Последний случай с призраком произошел у меня совсем недавно. Шесть месяцев назад я переехал в штат Юта и даже имел смелость подумать, что уж там то призраки меня не достанут. Однако последнее время я начал просыпаться от неприятного запаха, это была смесь тухлого мяса с перцем чили. Потом я заметил, что лампы включаются сами по себе и вещи находятся не там, где я их оставлял.

Сегодня я смотрел фильм про Хэллоуин и во время этого из туалета выкатился пустой пластиковый шарик моего хомяка. Хомяка в нем не было. Я позвонил маме и снова пожаловался ей на призрака, а она посоветовала мне помолиться и попросить его уйти.

Потом она призналась, что это реально срабатывает и что она делала такое раньше.

"Что ты имеешь в виду, говоря про раньше?", спросил я ее, но уже догадывался, что она мне ответит.

"Я делала это несколько раз в нашем доме в Айдахо-фоллс", – сказала мама.

В течении всех этих двадцати лет моя мама, будучи истовой христианкой, запрещала мне смотреть фильмы ужасов, передачи про аномальные вещи и даже говорить про призраков. И вот теперь она наконец призналась, что понимает, что они существуют. И что тот Улыбающийся человек не был лишь моим воображением.

Сейчас я пока не могу решить, счастлив ли я, что она наконец сказала это. Демоны и призраки реальны и влияют на всех вокруг меня. Сегодня я попросил призрака уйти, но прямо сейчас, когда я пишу это в интернет, я слышу странные шорохи из гостиной. У меня включен свет во всех комнатах, я снова прошу его уйти и оставить меня в покое."