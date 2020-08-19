Рассвет протестных флагов

19.08.2020, 22:17, Разное

Цвета флага Хабаровского края за больше чем месяц протестов вся страна запомнила. О белорусском национальном бело-червонно-белом и говорить нечего. Теперь, то же самое происходит с флагом Башкортостана. И этот протестный флаг отныне будет в России узнаваем.

Везде благодаря одной причине – начальству, которое занято собой, а мнение людей для него неинтересно. Оно – главный поджигатель, виновник, автор, соавтор и организатор протестов.

Но времена изменились. Народ ступил на политическую сцену и не намерен возвращаться в зрительный зал.

С Беларусью и Хабаровским краем история ясная. Но вот Башкортостан.

Там испуганное протестами начальство изобрело оригинальное решение, чтобы удовлетворить людей, выступающих против разработок Башкирской содовой компании на горе Куштау. Обсуждается вопрос о национализации компании.

За чей счет? За счет налогов граждан? За вашу дурь люди еще и заплатить должны своими налогами? Да и зачем государству эта компания нужна? Видно акционеры решили ее скинуть, заработав на продаже?

Когда давали разрешение на разработки на Куштау, о чем думали? Как принималось это решение? Фамилии ответственных? Думали, что договорились в кабинетах, а на народ плевать? Вот он вам и показал, что не плевать – ни чопы-шмопы, ни ОМОНы вам не помогли. Как, между прочим, и на Шиесе в Архангельской области. Отжали ваши воровские, бандитские группировки в сторону.

Отзывайте разрешение на разработку и точка. А содовая компания пусть сворачивает свои манатки, забирает чопы-шмопы, и валит с Куштау под гору с ускорением. Все убытки за счет ее акционеров. Еще можно чиновников уволить, которые давали разрешения на разработки. Всех задержанных, естественно, освободить. Дела против них закрыть. Всем вынести благодарности и заплатить компенсации.

Вот и будет решение, соответствующее духу наступающего времени – трудного для самозваного начальства, прыщом вскочившего на нашей стране.

Высота Куштау взята.

Теперь ждут штурма иные – кремлевские высоты. Похоже, если дело так пойдет, то скоро «все флаги будут в гости» там. Соберется многоцветье со всей России. Мы верим, что тупое и наглое российское начальство устроит этот праздник. Оно еще не поняло, что оно здесь больше никто, а народ – все.

СерпомПо