В мире: Достройке «Северного потока-2» угрожает шпионаж

19.08.2020, 18:48, Разное

В Норвегии разразился шпионский скандал, связанный с «Северным потоком-2». По подозрению в передаче важных сведений России, арестован сотрудник связанной со строительством газопровода фирмы. Одновременно из страны высылают и российского дипломата. Кому выгодно очередное обострение ситуации вокруг «Северного потока-2» и не помешает ли скандал завершению его строительства?

Заместитель торгового представителя России будет выслан из Норвегии после задержания норвежского гражданина по подозрению в передаче важной информации иностранному государству. Об этом в среду сообщила телекомпания NRK со ссылкой на МИД Норвегии.

«Мы сообщили послу РФ о том, что сотрудник российского посольства является персоной нон грата и его попросят покинуть Норвегию. Это происходит потому, что он совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата», – цитировал ТАСС заявление норвежского внешнеполитического ведомства. В МИД страны заявили, что дипломат должен будет покинуть пределы Норвегии до конца недели.

Служба безопасности полиции Норвегии (PST) ранее сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с «российским разведчиком». Согласно этим данным, норвежского гражданина задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая «может навредить фундаментальным интересам Норвегии». По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

Известно, что задержанный – уроженец Индии Харшарн Сингх Татгар. Ранее в своей компании он действительно занимался нефтегазовым сектором, но на момент ареста руководил проектом по 3D-печати. В суде он заявил, что действительно передавал информацию за деньги, но подчеркнул – эти данные не могли нанести вред национальным интересам Норвегии. В свою очередь, норвежская газета Dagbladet пишет, что «россиянин, с которым встречался арестованный, обладает дипломатическим иммунитетом, что означает, что он не может быть привлечен к ответственности на территории королевства».

Портал Upstream, освещающий новости нефтегазового рынка, утверждает, что норвежец, арестованный за шпионаж – сотрудник компании по обеспечению качества и управлению рисками DNV GL. Компания ведет сертификацию подводных трубопроводов, в том числе в рамках проекта «Северный поток». У этой фирмы, с головным офисом в Норвегии, есть и представительство в Москве. В комментарии DNV GL, которые передало РИА «Новости» подчеркивается, что сотрудник «не имел доступа к секретным сведениям». Поэтому он и «не вел работу над проектами в сфере обороны, а также для нужд норвежских вооруженных сил или правительственных структур, где доступ к тайне является обязательным условием».

Политолог Юрий Светов сказал газете ВЗГЛЯД, что связанная с «Северным потоком» компания имеет обширный круг связей и контактов. «Это многопрофильная структура. Человек мог получать информацию из совершенно разных отраслей и знать, как на самом деле развивается строительство трубопровода и кто противодействует этому», – полагает собеседник.

По мнению эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, вряд ли от задержанного можно было узнать что-то секретное. «Там все довольно открыто, транспарентно. Речь скорее идет о вопросах военно-политического характера.

Если компания занимается сертификацией газопроводов, возможно, они где-то пересекаются с военной инфраструктурой, например, линиями связи»,

– сказал Юшков газете ВЗГЛЯД.

Светов не исключил, что задержание норвежца и последовавшая высылка российского дипломата «связана с попытками не дать достроить «Северный поток – 2». Напомним, что реализация проекта сдвинулась с мертвой точки в начале июля, когда Дания дала добро на продолжение строительства газопровода с учётом использования новых трубоукладочных судов.

Тем не менее, Соединенные Штаты, заинтересованные в продаже европейцам своего сжиженного природного газа (СПГ), продолжают попытки сорвать российский проект. В конце июля США объявили о намерении ужесточить и расширить санкции против «Северного потока – 2», причем под удар попадает не только Россия, но и государства Евросоюза, в первую очередь Германия. В минувшую пятницу 24 из 27 стран ЕС выразили США ноту протеста в связи с планами Вашингтона ввести санкции, связанные с «Северным потоком». В среду правительство немецкой земли Мекленбург – Передняя Померания (где трубы газопровода должны «выйти на сушу») призвало Берлин и Брюссель не допустить шантажа вокруг проекта.

Наконец, одновременно с новостями о шпионском скандале в Норвегии стало известно, что РФ привлекла корабли ВМФ для сопровождения трубоукладчика и двух других судов, которые будут задействованы в достройке трубопровода «Северный поток – 2», из-за возможных провокаций со стороны других стран.

До нынешнего момента от норвежцев не ожидали провокаций по отношению к российскому газопроводу – правительству страны принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков строительства. С другой стороны, Норвегия не входит в Евросоюз (который сейчас выступает единым фронтом в поддержку проекта), но при этом страна связана обязательствами с США в рамках НАТО. Нельзя исключить «союзнического» давления, подобного тому, что США оказывали на немецкие власти.

Шумиха, вызванная арестом норвежского гражданина и высылкой российского дипломата, «даст повод говорить, что РФ не только строит трубопровод, но еще и шпионит», отметил Светов.

«Ведь одна из тем вокруг этого строительства касается того, что РФ якобы не только прокладывает трубы, но устанавливает глубоководные станции, которые позволят следить за подводными лодками США и НАТО. Это круто заваренная каша, в которую вкладывают самые разные ингредиенты», – указал политолог.

Как, в свою очередь полагает Юшков, не исключены новые инциденты вокруг «Северного потока-2», подобные норвежскому шпионскому скандалу. «Для США и противников газопровода в Европе важна политизация темы поставки российских углеводородов в Европу. Если нас в этом обвиняют, то это плохо. В Европе считается, что если за проектом стоят политические цели, то его реализовывать нельзя, что энергетика должна быть деполитизирована. Но на практике мы видим сильную политизацию», – отметил Юшков.

«Американцам может быть выгодно, чтобы в Европе начался раскол в отношениях с Россией, потому что сейчас складывается ощущение, что Европа конструктивно общается с нашей страной. РФ любой такой конфликт невыгоден и формирует имидж, будто мы повсюду засылаем своих шпионов. Это делает нас токсичным игроком, с которым вообще не надо иметь дела. Это для нас негативно и нужно этому противодействовать», – подчеркнул эксперт.