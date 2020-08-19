Артем Михалков стал отцом во второй раз

19.08.2020, 18:32, Разное

Оказывается, еще три месяца назад семья Михалковых пополнилась на еще одного представителя: родителями стали Артем Михалков и его супруга Дарья Баженова. Об этом сын Никиты Михалкова рассказал сегодня в эфире нового выпуска программы Бориса Корчевникова “Судьба человека”. У пары родился сын, которого они решили назвать Александром.

Даша родила мне сына, его назвали Александром. Теперь у нас в семье есть Александр Артемович, он еще совсем маленький – ему всего три месяца. Я не сторонник делиться семейной жизнью, но люблю вашу передачу, поэтому решил рассказать вам об этом.

Перед этим Артем рассказал и о знакомстве с женой:

Встретились мы в кафе – встреча была какая-то неожиданная. Даша была очень эффектная, симпатичная, мы познакомились и обменялись телефонами. Потом я уехал на съемки в Америку и через какое-то время кто-то – я, наверное – написал “как дела?”, она отозвалась, мы стали переписываться. Сначала я не думал, что это будет так надолго, но теперь она часть меня, мой талисман, моя жена.

Напомним, впервые о романе пары стало известно в 2017 году – они появились вместе на закрытии кинофестиваля “Движение”. Ранее Артем был женат на Дарье Михалковой в течение 15 лет. Они воспитывают дочь Наташу.