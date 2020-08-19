 

Артем Михалков стал отцом во второй раз

19.08.2020, 18:32, Разное

Оказывается, еще три месяца назад семья Михалковых пополнилась на еще одного представителя: родителями стали Артем Михалков и его супруга Дарья Баженова. Об этом сын Никиты Михалкова рассказал сегодня в эфире нового выпуска программы Бориса Корчевникова “Судьба человека”. У пары родился сын, которого они решили назвать Александром.

Даша родила мне сына, его назвали Александром. Теперь у нас в семье есть Александр Артемович, он еще совсем маленький – ему всего три месяца. Я не сторонник делиться семейной жизнью, но люблю вашу передачу, поэтому решил рассказать вам об этом. 

Перед этим Артем рассказал и о знакомстве с женой:

Встретились мы в кафе – встреча была какая-то неожиданная. Даша была очень эффектная, симпатичная, мы познакомились и обменялись телефонами. Потом я уехал на съемки в Америку и через какое-то время кто-то – я, наверное – написал “как дела?”, она отозвалась, мы стали переписываться. Сначала я не думал, что это будет так надолго, но теперь она часть меня, мой талисман, моя жена.  

Напомним, впервые о романе пары стало известно в 2017 году – они появились вместе на закрытии кинофестиваля “Движение”. Ранее Артем был женат на Дарье Михалковой в течение 15 лет. Они воспитывают дочь Наташу.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Башаров вышел сухим из воды после скандала с избиением жены

26.07 / Растительные диеты позволяют снизить артериальное давление

13.08 / Мнение: Крах

18.07 / Три дня до тирании

28.07 / Мнение: Какие лидеры нужны Белоруссии

04.07 / Мнение: Ген буржуя, или как Маяковский разжигал классовую ненависть

08.07 / Интервью с командующим ВМС Украины контр-адмиралом Алексеем Неижпапой

20.07 / Вышел тизер сериала Федора Бондарчука “Псих” с Константином Богомоловым в главной роли

11.07 / Личное: Louis Vuitton против всех нас?

17.08 / Мнение: США атаковали блокпост САА в районе Камышли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска