Беговел, машинки и не только: Елизавета Боярская показала, какие игрушки делает Максим Матвеев для своих сыновей

19.08.2020, 15:50, Разное

Максим Матвеев не перестает нас удивлять! В начале июня он продемонстрировал, какой подарок подготовил младшему сыну Григорию на 1,5-летие – деревянную лошадку-качалку. Причем подготовил в прямом смысле: Максим не купил готовый набор в магазине и собрал, а лично нарисовал и выпилил из дерева каждую деталь игрушки. Дальше – больше. Сегодня его жена Елизавета Боярская рассказала на своей Instagram-странице о новом изделии Матвеева для любимого сына – беговеле.

Беговел HANDMADE by @maxim_matveev_ Невероятно! Ну просто супер-пупер круто!!! – подписала ролик Елизавета и показала изделие поближе в сторис.

А месяц назад Максим сам показывал новые игрушки, сделанные для старшего сына Андрея и для младшего Гриши.

Ну любит Гриня бабочек… ..а Андрюха драндулеты… …Сделал и то и другое, теперь со спокойной совестью можно и посниматься в кине… – шутливо подписал серию роликов.

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Публикация от Максим Матвеев (@maxim_matveev_)18 Июл 2020 в 11:17 PDT

О том, кто вдохновил его на такое увлечение, Максим рассказывал в июне:

У меня в детстве перед глазами всегда был пример – мой дед Земцов Владимир Михайлович. Он родился в селе Ломовка, Пензенской области, детство у него было бедное, голодное… оттого он все научился делать своими руками – ремонтировать станки, машины, чинить обувь, строить… У меня детство тоже было не слишком насыщенное в плане игрушек – один “Детский мир” на городок в 20 тысяч жителей… А хотелось и саблю, и пистолетик, и бластер, и машинку… чтобы перед дворовыми пацанами понтануться… И дед мне говорил: “Максим, ты нарисуй мне, чего хотелось бы…!” И я делал для деда чертеж, желаемой мною игрухи, а дед за несколько часов доводил поделку до полного соответствия моему представлению!!!!!! Вот я и насмотрелся…

Напомним, актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев познакомились в августе 2009 года на съемках фильма режиссера Игоря Копылова “Не скажу”, а уже летом 2010-го поженились. Спустя два года у пары родился сын Андрей. Долгое время они не показывали его общественности, но в интервью нашему изданию рассказывали о воспитании ребенка. 5 декабря 2018 года у Андрея появился младший брат Гриша, но его снимками пара делится еще реже, чем фотографиями старшего ребенка.