Бритни Спирс судится со своим отцом за право опеки

19.08.2020, 11:45, Разное

В 2019-м появились сообщения о том, что отец Бритни Спирс Джеймс временно передал полномочия по опекунству певицы своей помощнице Джоди Монтгомери. Также сообщалось, что Спирс-старший поднял руку на своего старшего внука Шона на глазах у младшего Джейдена. Однако мужчина по-прежнему принимает ключевые решения в жизни Бритни, что перестало ее устраивать. По данным СМИ, певица с помощью адвокатов добивается внесения изменений в условия опеки, установленной над ней еще 12 лет назад, требуя, чтобы на этом посту осталась именно Монтгомери:



Бритни против возвращения Джеймса в статус опекуна и настоятельно просит, чтобы назначение мисс Монтгомери стало постоянным. При этом она не отказывается от своего права в будущем добиваться полного прекращения опеки.

Адвокат Бритни также сообщил, что она не хочет, чтобы ее отец Джейс был единственным распорядителем ее недвижимостью, предпочитая профессионального стороннего управителя. Быть может, этим управителем станет банк.

Бритни Спирс

Напомним, в последние месяцы поклонники известной певицы всерьез озаботились ее психическим здоровьем и жизнью в принципе – и запустили движение “Освободите Бритни” (или же “Спасите Бритни”). Под таким хэштегом в интернете появляются сообщения фанатов Спирс о том, что их любимая звезда находится в заточении и пребывает не в себе. В основе этих предположений – неподтвержденные (пока) данные и некое тайное письмо Бритни, которое опубликовал ее друг и фотограф Эндрю Гэллери. Из-за этих документов поклонники уверены, что певица находится в полной власти своего отца, который долгие годы является ее опекуном, и не может даже сходить за кофе или выйти на улицу без его разрешения. Недавно по этому поводу высказалась ее сестра Джейми Линн, а также сам Джеймс Спирс, который дал интервью изданию The Post. Все разговоры о его тирании и жестокости мужчина назвал вымыслом.

Все эти любители конспирологических историй ничего не знают. Они понятия не имеют, что происходит на самом деле. Пусть суд Калифорнии принимает решение о том, как лучше всего жить моей дочери. Никого больше это не касается.

Бритни Спирс с сестрой Джейми, матерью Линн, отцом Джеймсом (крайний справа) и братом Брайном, нулевые годы