Камера засняла на кладбище ребенка, в котором мать опознала свою убитую два года назад дочь

19.08.2020, 7:42, Разное

На камере видеонаблюдения, установленной на кладбище в целях борьбы с вандализмом, ночью была заснята девочка, очень похожая на ту, которая была убита за два года до этого и чья могила находилась неподалеку.

Эту жуткая история произошла в Нью-Мексико (США) и недавно стала вирусной, распространившись по соцсетям. По всей видимости, камера видеонаблюдения засняла на местном кладбище призрак маленькой девочки, убитой за два года до этого.

2-летняя Фавиола Родригес, жившая в городе Лас-Крусес, умерла в 2018 году при ужасных обстоятельствах. Мать Фавиолы – Сандра Гонсалес однажды вечером экстренно вызвали на работу и она была вынуждена оставить дочку под присмотром своего бойфренда – 23-летнего Лало Энтони Кастрилло.

А через несколько часов на его адрес была вызвана Скорая помощь. Медики обнаружили в квартире безжизненное тело девочки. По словам Кастрилло, он не знает, что случилось с ребенком и нашел девочку уже без сознания в луже рвоты. Однако медики тут же увидели, что голова и тело девочки усеяны свежими синяками.

Вскрытие установило, что Фавиола умерла из-за тупой травмы головы и повреждения внутренних органов. Кастрило был обвинен в жестоком обращении с ребенком, повлекшим его смерть. Мать Фавиолы была в шоке от трагедии и винила в первую очередь себя.

Фавиолу похоронили на местном кладбище "Masonic Cemetery", установив для нее красивое надгробие с большой фотографией и цветами. На могилу девочки родные и друзья ее семьи приносили множество игрушек, однако потом кто-то повадился воровать эти игрушки, поэтому Сандра Гонсалес попросила работников кладбища присматривать за могилой.

Одновременно на соседней могиле, которая принадлежала недавно убитому преступником молодому мужчине, в то же время произошел акт вандализма и родные убитого подозревали, что его совершил тот же человек, который убил их сына. Поэтому они решили установить на ближайшем дереве камеру видеонаблюдения, чтобы попробовать отследить вандала, если он вернется.

Руководство кладбища одобрило этот шаг, посчитав, что камера "присмотрит" и за теми, кто ворует игрушки с могилы Фавиолы Родригес.

И вот однажды, когда семья убитого пришла, чтобы просмотреть заснятые кадры, они внезапно увидели на них нечто пугающее и странное. Нет, не вандала, который снова пришел осквернять могилу, а … маленькую девочку.

Так как кадры были засняты глубокой ночью, казалось очень странным, чтобы на кладбище мог без присмотра оказаться настолько маленький ребенок. И при этом девочка не просто стояла или ходила возле могилы, она подошла к могиле убитого парня совсем близко, а потом наклонилась к надгробной плите, словно хотела рассмотреть его фото.

Семья убитого парня обеспокоилась этими снимками и тут же показала их работникам кладбища. И они сказали "Мы знаем эту девочку", а потом проводили семью к могиле маленькой Фавиолы, которая находилась неподалеку от могилы их сына.

На следующий день семья убитого парня снова пришла на кладбище и там они внезапно застали Сандру и ее бабушку у могилы Фавиолы. Они показали им снимки с камеры и Сандра разрыдалась, когда узнала в маленькой нечеткой фигурке девочки свою дочь. "Это моя дочь", – повторяла она, – "Я знаю это, это она".

Но на кадрах, снятых камерой в ту ночь, было кое-что еще, что семья убитого парня разглядела далеко не сразу. Снимок был сильно размытым, однако на нем можно было разглядеть уходящий вдаль маленький силуэт, а рядом с ним высокий силуэт, словно ребенок рядом со взрослым.

По словам Сандры, это походило на то, словно ее дочь специально пришла к той могиле, чтобы забрать с собой душу убитого парня и увести его на небо.