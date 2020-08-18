Оккупация Белоруссии: коллаборационизм и чудовищные трагедии (18+)

18.08.2020, 19:12, Разное

Коллаборационизм в Западной Белоруссии

В начале 1941 года немцами к восточным рубежам Германии были переброшены довольно ощутимые силы «для переформирования и отдыха». На занятых польских территориях нацисты проводили серьёзную работу по созданию диверсионных групп преимущественно из белорусов и украинцев для проникновения на территорию БССР и работы с местным населением. В основном членами этих разведывательных групп были люди, которые ещё осенью 1939 года бежали вглубь Польши, совершенно не веря в позитивные изменения, которые могли начаться с приходом Красной армии в Западную Белоруссию и Украину. Перебежчики были у немцев на хорошем счету и получали продовольственные пайки, которые по объёму выгодно отличались от польских.

Огромную роль в улучшении отношений к вермахту среди населения Западной Белоруссии сыграли меры советской власти: коллективизация, политика раскулачивания зажиточного крестьянства и работа НКВД по депортации интеллигенции на вновь присоединённых территориях заставляли людей бежать к немцам.

Широкие массы белорусского населения изначально позитивно смотрели на установление советской власти на бывших польских территориях, но плоды советизации быстро разочаровали даже многих левых активистов.

Красная армия в Западной Белоруссии. Сентябрь 1939 года. (eurasia.expert)

Командование будущих оккупантов быстро поняло, что эти люди смогут в дальнейшем оказать помощь в борьбе с большевиками. Также многие пленные солдаты польской армии, являясь этническими русскими, белорусами и украинцами, были отпущены и направлены на всевозможные работы.

В исторической памяти народа ещё были живы воспоминания о немецкой оккупации в Первую мировую войну. Немцы тогда обратили внимание на желание белорусов сформировать институты национальной власти. Так что 22 июня 1941 года на отдельных территориях Западной Белоруссии подразделения вермахта встречали как освободителей.

В первые месяцы оккупации административный ресурс формировался из поляков, которые уже имели опыт работы на «Kresy Wschodnie». Белорусской интеллигенции и партийным активистам пришлось несладко: начались доносы и расстрелы. Тем не менее положение удалось спасти через некоторое время, когда назад из эмиграции начали возвращаться белорусы, которым немецкая администрация дала возможность взять управление на местах в свои руки.

Административное деление оккупированных немцами земель. (q-map.ru)

Постепенно открывались школы с обучением на белорусском языке, заработали амбулатории и даже стала работать кооперация. Немецкие комендатуры игнорировали попытки возрождения национальной культуры и искусства. В сентябре 1941 года был сформирован генеральный округ Белорутения, куда вошли в основном центральные районы страны. Западные территории вошли в состав Восточной Пруссии, а южные, полесские — в рейхскомиссариат Украина.

Вильгельм Кубе. (Wikimedia Commons)

Гауляйтером (главой гражданской администрации) генерального округа стал Вильгельм Кубе, который поддерживал создание дружественных оккупационному режиму организаций националистической направленности (Белорусская центральная рада, Белорусская народная самопомощь, Союз белорусской молодёжи и т. д.).

Новый порядок. (sb.by)

Персона гауляйтера до сих пор вызывает массу споров: его относительная лояльность к местной национальной элите и непростое отношение к еврейскому вопросу — всё это много раз заставляло Кубе нервничать. Представители СД и СС часто вступали с ним в полемику и споры. Тем не менее 22 сентября 1943 года на Вильгельма Кубе было совершено успешное покушение: его смерть во многом повлияла на обстановку в регионе и сильно обозлило карательные органы. «Белорусизация» времен немецкой оккупации постепенно стала сворачиваться.

Союз Белорусской молодёжи на построении. (belkadet.by)

Ещё с конца 1941 года в отдельных краях белорусских земель, где в основном не действовали органы гражданской власти, отношение к оккупационным силам изменилось не в их пользу. На то были свои факторы и причины.

Дезертиры-красноармейцы, которые смогли выйти из окружения в первые месяцы войны, часто оставались в деревнях и принимались вести сельский образ жизни, но вермахту, СС и отрядам полиции это совсем не нравилось. Устраивались операции по поимке красноармейцев: кто-то попадал в лагерь, а кто-то смог уйти в лес к партизанам.

Были довольно часты случаи расправы над военнопленными на глазах у мирного населения. Зверства по отношению к евреям также вызывали ужас у жителей деревень и городов. Периодические зачистки частями СС населённых пунктов и произвол на местах со стороны представителей гражданской власти озлобили местных жителей.

Именно в период с лета 1941 по зиму 1942 года в Белоруссии складывается партизанское движение.

Белорусские партизаны. (gp.by)

Оккупация Белоруссии

На территории Белоруссии с лета 1941 года началось строительство концентрационных лагерей, а также организация еврейских гетто в крупных городах. В одном только Малом Тростенце было уничтожено свыше 200 тысяч человек. В какой-то степени белорусские земли стали для нацистов местом для утилизации нежизнеспособных (по их мнению) элементов населения Европы.

Забор лагеря смерти Малый Тростенец. (sputnik.by)

Людской ресурс лагерей и гетто вплоть до 1943 года активно использовался гражданской администрацией: гауляйтер Вильгельм Кубе неоднократно докладывал в Берлин о том, что зверское отношение к узникам со стороны полиции, СД и СС мешает реализации хозяйственных планов.

Деятельность партизанских отрядов и военных формирований поляков на территории Белоруссии вызвала более 140 крупных карательных операций нацистов.

Особую роль в подобных акциях играли шуцманшафт-батальоны, состоящие в основном из бывших военнопленных Красной армии и добровольцев, а также отдельные подразделения СС, в которые входили уголовные преступники. Больше всех в Белоруссии «прославился» особый батальон СС Дирлевангера: «браконьеры» бывшего преступника, пьяницы и садиста Оскара Пауля Дирлевангера с особой жестокостью проводили карательные операции против партизан и мирного населения.

Особый батальон СС Дирлевангера во время Варшавского восстания. (politinform.su)

Изначально подразделение занималось уничтожением польского сопротивления, а с лета 1942 года тогда ещё зондеркоманда Дирлевангера перебазировалась в город Логойск. К концу 1942 года в подчинение к особому батальону Дирлевангера был приставлен 118 шуцманшафт-батальон, который перебросили из Киева. Это подразделение отличилось в уничтожении людей в Бабьем Яру.

Карательная операция в Белоруссии. (historic.ru)

Пожалуй, самая известная и самая кровавая страница в истории немецкой оккупации Белоруссии — это Хатынская трагедия. В районе Логойска действовало шесть партизанских бригад, с которыми «браконьерам» Дирлевангера приходилось бороться. Зондеркоманда уже имела в своём составе несколько русских рот, в которые входили бывшие узники концлагерей: русские, украинцы, белорусы, литовцы и армяне.

Утром 22 марта 1943 года на дороге Логойск-Плещеницы партизанские отряды организовали засаду колонны 118 шуцманшафт-батальона, в которой ехал командир 1-й роты, известный спортсмен, олимпийский чемпион 1936 года, гауптман Ганс Вельке. Любимец фюрера был убит в бою. «Народные мстители» отошли к деревне Хатынь, а подразделения 118 батальона были подняты по тревоге и направлены в район засады. Командир батальона майор Эрих Кёрнер запросил подкрепления: на помощь карателям была отправлена немецкая рота и украинский взвод зондеркоманды СС Дирлевангера.

Мемориал «Хатынь». (realt.onliner.by)

В документах полиции и батальона СС каратели указывали, что по прибытии в деревню завязался бой, в котором было убито 30 партизан. ЦШПД запрещал партизанам отходить в населённые пункты даже для ночёвки, дабы избежать действий карателей в отношении мирного населения. Оставшихся в живых жителей деревни (в основном — стариков, женщин и детей) согнали в сарай и сожгли заживо. Часть была расстреляна на месте «браконьерами» и бойцами 118 батальона. 149 человек пали жертвой карательной операции. В расстрелах и сожжении жителей деревни участвовали бойцы зондеркоманды СС Дирлевангера И. Е. Тупига, A. C. Стопченко, И. С. Пугачев, А. Е. Радковский, М. А. Мироненков, В. А. Ялынский, а также Э. Кернер, К. Смовский, Г. Васюра, В. Мелешко, О. Кнап, Г. Лакуста из 118 шуцманшафт-батальона.

Для батальона Дирленвангера это была совершенно рядовая операция. Подобные акции проходили в деревнях Борки, Збышина, Студенки, Ветренки и Дубовручье. В общей сложности около 200 белорусских деревень были уничтожены бойцами батальона.

Хатынь стала синонимом геноцида, бесчеловечности и необузданной жестокости.

Бесславный финал

К июню 1944 года нацистская администрация в Белоруссии решила в очередной раз обратить внимание на проблему национальной самоидентификации белорусов, прежде всего, для того, чтобы использовать население в борьбе с Красной армией, которая в рамках операции «Багратион» готовилась нанести сильный удар по воинским подразделениям вермахата и СС. Население Белоруссии откровенно устало от зверств карателей, военных операций партизан и лесных братьев, а также от обещаний гражданской администрации наладить мирную жизнь. Прогермански настроенная молодёжь уезжала вглубь Третьего Рейха и работала на немецких предприятиях, остальным оставалось только ждать каких-либо изменений. Мечты о Белорусской Народной Республике попросту рассеялись.

Освобождение Минска 3 июля 1944 года Красной армией. (sb.by)

Всего за годы оккупации Белоруссия потеряла около 2 230 000 жителей — эта цифра давно стала общепринятой, но она не учитывает немалый процент эмиграции белорусов на Запад. С полным освобождением территории БССР в августе 1944 года начался новый этап в истории белорусского народа.