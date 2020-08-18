Александра Урсуляк о том, как сохранять спокойствие и двигаться вперед

18.08.2020, 19:05, Разное

В основе нового спектакля Марины Брусникиной лежит роман Чингиза Айтматова “Материнское поле”, в котором через историю его героини Толгонай автор передал все страдание киргизского народа во время Великой Отечественной Войны.

Режиссер Марина Брусникина и актрисы, занятые в спектакле “Поле”: Александра Урсуляк, Марина Петренко, Паулина Андреева, Виктория Корлякова, Нина Гусева, Яна Гладких и Анна Зайкова – выпускницы разных курсов Дмитрия Брусникина и Романа Козака

Сегодня Чингиза Айтматова читают мало, хотя по масштабу его можно считать советским Маркесом. Поэтому перед нами в том числе стоит цель заново открыть это важное имя для нового поколения зрителей, – говорит режиссер постановки Марина Брусникина.

Александра Урсуляк в 2003 году окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ и была принята в труппу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, в котором служит по настоящее время

Александра, расскажите, когда вы познакомились с оригинальным текстом Чингиза Айтматова?

Я давно читала “Материнское поле”, потом смотрела прекрасный спектакль Сергея Землянского “Материнское поле” в Театре Пушкина, где я служу. Но там он решен без слов, это пластическая постановка. Так что я хорошо знаю это произведение. Когда к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне Марина Брусникина начала готовить “Материнское поле”, она взяла семерых выпускниц одного курса. Я тоже училась у нее и Дмитрия Брусникина, но несколькими годами раньше. Поэтому мы все “говорим на одном языке”, с полуслова понимаем друг друга. То, что между нами происходит, можно назвать родственной дружбой. Марине Станиславовне я безоговорочно верю, и когда она звонит и что-то предлагает, я без раздумий отвечаю “да”. Я давно не работала с прозаическим текстом, и для меня это был вызов, хороший тренинг.

У Чингиза Айтматова очень своеобразный цветистый восточный язык. Насколько он адаптирован для современного зрителя?

Мы произносим оригинальный текст без изменений. Марина Станиславовна как никто другой может актуализировать материал, смахнуть с него пыль, сделать его острым, кристально-ясным, пронзительным. На сегодняшний день, я уверена, она делает это лучше всех.

Александра Урсуляк в фотосессии к спектаклю “Поле” Марины Брусникиной

Сейчас многие сетуют на то, что нынешние дети уже не ощущают ужаса войны. Они меньше сопереживают героям военных фильмов и едва ли могут досмотреть советскую “военную” классику до конца – им становится скучно. Как вы, мама троих детей, говорите с ними о войне?

Я спокойно отношусь к тому, что исторические события с течением времени перестают быть животрепещущими и современных детей не привлекают советские фильмы о войне. Мое поколение – уже внуки тех, кто воевал. Даже от нас эти события довольно далеко. Мы же не переживаем о том, что война 1812 года оставляет нас довольно равнодушными? Все эти события остаются в искусстве, и тут стоит вопрос о качестве искусства – будет ли оно будоражить умы и сердца? Так о войне с Наполеоном может быть задумаются те, кого тронет роман “Война и Мир”. Есть фильмы о войне, которые нравятся моим детям, но это просто признак хорошего кино.

Помнить о войне необходимо для того, чтобы ни минуты не сомневаться в том, что это возможный вариант развития событий и не допустить ее вновь. Разве не так?

Здесь, как мне кажется, двойственная ситуация. Потому что в фильмах о войне показаны смелые люди, сильная нация, происходит некая романтизация войны. Это может как оттолкнуть, так и привлечь. Военные парады, демонстрация техники – меня это все скорее пугает, чем радует. И не приближает, как мне кажется, к миру во всем мире.

Вынужденная изоляция многим дала возможность познакомиться с тем, что откладывали в “долгий ящик”, чем вы занимались этой весной?

Для меня это была возможность побыть на даче со своими близкими. Так как жизнь с тремя детьми – это совсем не отдых, нельзя сказать, что у меня освободилось много времени. Я не без удовольствия стояла у плиты, что-то читала, вела вялую деятельность в интернете. А по ночам смотрела кино. Кстати, о военных фильмах – с наслаждением пересмотрела “17 мгновений весны”. Я смотрела его много раз в разном возрасте, и к 37 годам, кажется, до него дозрела. Это пример настоящего искусства, которое до сих пор актуально и свежо. Владимир, Анна, Анастасия – дети Александры Урсуляк в загородном доме во время самоизоляции

Жизнь в одном доме с детьми вызвала немалые напряжения у людей, которые не имели возможности побыть наедине с собой. У вас обошлось без драм? Удалось сохранить душевное равновесие?

К счастью, у нас довольно просторный дом и у каждого было место для уединения. И, конечно, очень спасало то, что всегда была возможность выйти на улицу, прогуляться. Не знаю, что бы с нами было, если бы мы вынуждены были остаться в городской квартире. В первый месяц у меня было ощущение неожиданного отпуска. Еще месяц тоже было нормально. Но к концу апреля я поняла, что очень люблю свою работу. Моя жизнь не может быть счастливой и полной без съемок, репетиций, спектаклей и премьер. Актриса с сыном Владимиром. Фото из Инстаграм Александры

В ситуации неопределенности театр “Практика” один из первых анонсировал планы на сентябрь. Репетиции этим летом отличались чем-то от обычных?

Наверное, нет. Кроме того, что все задействованные в спектакле люди сдали тест на коронавирус. Мы так же сидим в кафе, общаемся и работаем. Жизнь идет вперед. Нет никакой уверенности в том, что будет завтра, и я считаю, нет смысла думать об этом. Кирпич на голову может упасть в любой день, от этого никто не застрахован. Надо строить планы, заниматься своим делом и вкладываться в него максимально.