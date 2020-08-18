Виктория Дайнеко, Ульяна Добровская и другие гости кинопоказа в Garage Screen

18.08.2020, 17:41, Разное

Гостям, в числе которых были Виктория Дайнеко, Ульяна Добровская, Анжелика Тиманина, Ясмина Муратович, Илья Бачурин, Константин и Ольга Андрикополус, Дарья Яструбицкая, Гладстон Махиб, Юлия Шарапова, Влад Лисовец, Марика Кравцова, Маша Федорова, Антон Белов, посчастливилось первыми увидеть документальную картину о жизни самого знаменитого уличного художника, а также отпраздновать конец режима самоизоляции и разгар лета на одной из самых красивых крыш Москвы.

Анжелика Тиманина и Ясмина Муратович Ингрид Олеринская Антон Белов, Маша Федорова, Влад Лисовец, Вероника Федорова Виктория Короткова

Вечер начался коктейлем на крыше Музея современного искусства “Гараж”, за музыкальную составляющую отвечала Настя Михайлова. Кульминацией вечера стал предпремьерный показ фильма Элио Эспана “BANKSY”. История рассказывает о самом громком уличном художнике современности и настоящем провокаторе. За это лето художник уже успел высказаться на многие животрепещущие темы – о движении #BlackLivesMatter и о пренебрежении средствами индивидуальной защиты. Картина, носящая подзаголовок “Расцвет нелегального искусства”, позволит зрителям проследить творческий пути художника от зарождения стрит-арт движения в Шордиче до продажи картины Бэнкси “Девочка с воздушным шаром” на Sotheby’s за £1,042 миллионов.

Ульяна Добровская с друзьями Илья Бачурин Константин и Ольга Андрикопулос Марика Кравцова Юлия Шарапова Гладстон Махиб Алена Литковец Дарья Яструбицкая