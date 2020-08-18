Надежда Оболенцева, Ирина Кудрина, Вика Газинская и другие гости экскурсии в Комарово

18.08.2020, 15:01, Разное

Ирина Кудрина и Надежда Оболенцева пригласили членов Клуба на экскурсии по городу и поселку Комарово. В первый день была организована экскурсия на теплоходе с одним из лучших экскурсоводов города – Львом Лурье, историком, петербургским краеведом, писателем, журналистом. Основные мероприятия прошли 17 августа, в Комарово, где Ольга Набокова – гид, журналист, редактор, переводчик, живущая в Комарово последние 11 лет, провела экскурсию по так называемому “верхнему” Комарово – той части, которая находится дальше от залива. Гости увидели дачу Даниила Гранина, “будку” – как она сама называла дачный дом – Анны Ахматовой и других творческих гениев – они предпочитали проводить время именно в Комарово. Затем жительница Комарово и гостья экскурсии Ирина Оганова пригласила всех в собственный дом – охраняемый государством памятник архитектуры, строительство которого началось в 1906.

Вика Газинская Надежда Оболенцева Ирина Кудрина Евгения Линович Нина Галицкая и Юлия Матвиенко

После экскурсии на поляне на берегу Щучьего озера прошел пикник с угощениями из нового кафе Матильды Шнуровой BIOMYBIO. Интересно, что место пикника изначально планировалось в дюнах Финского залива, но экскурсовод настояла на берегу Щучьего озера – именно здесь загорают коренные жители петербургского поселка. Мероприятия прошли при поддержке Ultima Яндекс.Такси.

Клуб в гостях у Ирины Огановой Ирина Оганова Кира Турчак с дочерью Софьей Надежда Оболенцева Лев Лурье Семен Александровский и Анастасия Ким