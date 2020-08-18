Лукашенко: «Инаугурацию проведу в тесном семейном кругу, я уже не в том возрасте, когда хотят пышных вечеринок»

18.08.2020, 13:37, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в очередной раз победивший на выборах главы государства рассказал о грядущей инаугурации по случаю своей победы.

По словам белорусского лидера, в отличие от предыдущих торжественных мероприятий, нынешняя инаугурация будет скромной и не планируется к показу по государственному телевидению.

– Инаугурацию проведу в тесном семейном кругу, я уже не в том возрасте, когда хотят пышных вечеринок. Кроме того, на дворе страшный коронавирус. Пусть все сидят дома, не шастают по улицам и площадям, а мы и без них отметим. Возможно, следующая инаугурация будет более торжественной, но не будем бежать впереди паровоза, — сказал Лукашенко.