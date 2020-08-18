Скандалы: На Татьяну Гурову где сядешь, там и слезешь

18.08.2020, 11:25, Разное

ВЭБ.РФ не удалось взыскать с главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн руб.

Московский городской суд 14 августа отменил решение Мещанского районного суда о взыскании в пользу ВЭБ.РФ более 751 млн руб. с Татьяны Гуровой, одного из акционеров ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» и главного редактора журнала «Эксперт», следует из материалов на сайте суда. Гурова 23 июля подала апелляционную жалобу на решение Мещанского райсуда. Апелляционная инстанция постановила отменить вынесенное решение и отказать ВЭБ.РФ в удовлетворении исковых требований, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Представитель ВЭБ.РФ отказался от комментариев, Татьяна Гурова не ответила на вопросы РБК.

ВЭБ.РФ подал иск к Гуровой, поскольку она выступала поручителем по кредиту, выданному госкорпорацией ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт»: в 2013 году компания получила от ВЭБ.РФ 100 млн руб. под 9% годовых, в 2016-м кредитная линия была увеличена до 550 млн руб.

Операционная компания медиахолдинга — АО «Группа «Эксперт» — в настоящий момент проходит процедуру банкротства, в рамках которого Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с «Группы «Эксперт» 771,1 млн руб. в пользу ВЭБ.РФ с учетом неустойки за просроченный кредит и проценты по нему.

До полного исполнения обязательств по этому же кредиту, выданному в 2013 году, ВЭБ.РФ были заложены 50% ООО «Аналитический центр «Эксперт» — доля принадлежала мужу Гуровой Валерию Фадееву, экс-гендиректору и бывшему совладельцу медиахолдинга, сейчас занимающему должность председателя Совета по правам человека при президенте. В июле суд взыскал долю Фадеева в этой компании в пользу кредитора.

ВЭБ.РФ подал иск о признании ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» банкротом в марте. Это юрлицо выступает учредителем журналов «Эксперт» и «Русский репортер». Последний в апреле объявил о прекращении работы по «экономическим причинам», журнал «Эксперт», судя по информации на сайте издания, продолжает выходить в печатной и электронной версии.

Елизавета Ефимович

Оригинал материла: «РБК»

«РБК», 29.06.20, «ВЭБ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн руб.»

ВЭБ.РФ добился в суде взыскания ₽751 млн с главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой. Она была поручителем по кредиту, выданному «Эксперту», когда им руководил ее муж Валерий Фадеев, ныне глава Совета по правам человека.

Мещанский районный суд Москвы 23 июня частично удовлетворил иск госкорпорации ВЭБ.РФ к Татьяне Гуровой, акционеру ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» и главному редактору журнала «Эксперт», свидетельствуют материалы на сайте суда.

Суд взыскал в пользу ВЭБ.РФ задолженность по договору поручительства в размере 540 млн руб. просроченного основного долга, 175,3 млн руб. просроченных процентов и 35,8 млн руб. неустойки — в целом более 751 млн руб., уточнил РБК пресс-секретарь Мещанского районного суда.

Гурова подтвердила РБК, что суд обязал ее выплатить ВЭБу 751 млн руб., добавив, что подаст апелляцию на решение суда. От дальнейших комментариев она отказалась.

Апелляционную жалобу можно подать в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, напоминает адвокат коллегии «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. Если в решении суда не указано иное, ответчик должен выплатить истцу все предусмотренные в решении денежные суммы сразу после вступления в силу данного решения, отмечает он. Решение суда обычно вступает в силу после рассмотрения апелляции или по истечении срока для ее подачи, если апелляция не поступила.

О каких долгах идет речь

Татьяна Гурова выступала поручителем по кредиту, выданному ВЭБом ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт»: в 2013 году компания получила от госкорпорации 100 млн руб. под 9% годовых, в 2016-м кредитная линия была увеличена до 550 млн руб. В феврале 2020 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с проходящего процедуру банкротства АО «Группа «Эксперт» (операционная компания медиахолдинга) 771,1 млн руб. в пользу ВЭБ.РФ с учетом неустойки за просроченный кредит и проценты по нему.

По данным на 2017 год, Гуровой принадлежало 12,9% головного ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт». Столько же было у ее мужа, до 2017 года главного редактора журнала «Эксперт», гендиректора медиахолдинга Валерия Фадеева, и у научного редактора «Эксперта» Александра Привалова. Наибольший пакет — 44% — тогда был у ВЭБа, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали 29,3%.

В июле 2017 года Фадеев, который в том году был назначен секретарем Общественной палаты, заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова свои 12,9% передала банку в доверительное управление. В октябре 2019 года Фадеев был назначен указом Владимира Путина председателем Совета по правам человека при президенте.

В марте 2020 года ВЭБ.РФ подал иск и к Фадееву, третьим лицом в споре стал принадлежащий ему на 50% ООО «Аналитический центр «Эксперт». Доля Фадеева в этой компании находится в залоге у госкорпорации до полного исполнения обязательств по кредиту, выданному «Эксперту» в 2013 году.

Как банкротится медиахолдинг «Эксперт»

ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» выступает учредителем журналов «Эксперт» и «Русский репортер». В марте 2020 года ВЭБ.РФ подал в Арбитражный суд иск о признании ЗАО банкротом. Операционная компания холдинга АО «Группа «Эксперт» уже с июля 2019 года проходит процедуру наблюдения в рамках банкротства по заявлению Транскапиталбанка.

В апреле 2020 года журнал «Русский репортер» объявил о прекращении работы по «экономическим причинам». «В начале марта мы узнали о внезапной потере крупного источника финансирования, а дальнейшие события в экономике, видимо, лишили учредителей возможности маневра», говорилось в заявлении коллектива журнала.

Журнал «Эксперт», судя информации на сайте издания, продолжает выходить в печатной версии.

Елизавета Ефимович