Хождение гопника в народ

18.08.2020, 9:51, Разное

Исполненное вчера Александром Лукашенко «хождение в народ» – к рабочим, на завод, привело к обратному результату.

Демонстрация народности не состоялась. Лукашенко показал, что не способен понимать людей, разговаривать с ними. Диктатор продемонстрировал, кто он есть на самом деле – злобный, лживый, трусливый, опасный тип, от которого исходит тяжелый запах уголовщины.

Смотришь на него и понимаешь, что это не «президент», а пахан, для которого дать приказ убивать, избивать, калечить, сажать – обычное дело.

Разоблачителен эпизод, когда Лукашенко, в окружении толпы охранников-мордоворотов, подходит к рабочему, уверяя, что он здесь один против всех. Угрозы окружающим («разберемся жестоко»). Его заявление, что он – Лукашенко, не будет избивать рабочего, переход на «тыканье».

И рабочий, который переиграл Лукашенко, быстро, удивленно и насмешливо ответив на его заявление, что тот его не будет избивать: «Да Вы что?!». Диктатор это понял, сорвался, заорал: «Опусти телефон»!

Какой образ!

Даже и в толпу, которую согнали по приказу Лукашенко в Минск демонстрировать ему поддержку, такой типаж не вписывается.

Зато его легко представить рядом с избивающими безоружных людей бандитами в форме. Или в пыточной на Окрестина. Или отдающим приказы «разбираться жестоко». Там он, Лукашенко, – среди своих. Как рыба в воде, – плавая и шевеля хвостом в помутневшей от крови жидкости, тараща рыбьи глаза.

Образ народного «батьки», спасающего свой народ от напастей, с походом Лукашенко на завод, окончательно исчез. На страну глянуло из-под слетевшей маски бандитское мурло.

СерпомПо