Впервые на экране с 2001 года: Дженнифер Энистон и Брэд Питт анонсировали участие в новом проекте

18.08.2020, 9:40, Разное

Поклонники и мировые СМИ не теряют надежды на воссоединение одной из самых красивых пар Голливуда – Дженнифер Энистон и Брэда Питта, несмотря на то что для этого нет никаких оснований. Тем не менее, любая новость с их участием выходит в топ мировых новостей и разлетается по социальным сетям. Наглядный пример появился сегодня: стало известно, что бывшие супруги примут участие в живых чтениях молодежной комедии 1982 года “Беспечные времена в “Риджмонт Хай”, снятой по мотивам книги Кэмерона Кроу. Это будет их первое совместное появление на экране с 2001 года – в сериале “Друзья”.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, январь 2020 годКликните на фото для просмотра галереи

В чтениях Дженнифер и Брэд будут участвовать не одни, компанию им составят Джулия Робертс, Мэттью Макконахи, Шайя ЛаБеф, Морган Фриман, Джимми Киммел, Генри Голдинг, а также Шон Пенн, который как раз сыграл одну из главных ролей в этом фильме. Онлайн-трансляция увлекательной инициативы пройдет на страницах благотворительной организации Шона Пенна – CORE – на Facebook и TikTok в пятницу, 21 августа, в 20.00 по северноамериканскому восточному времени (22 августа в 03.00 по Москве). Все пожертвования от чтений пойдут на нужды организаций, которые активно помогают в борьбе с коронавирусом.

Шон Пенн в фильме “Беспечные времена в “Риджмонт Хай”

Это уже не первое доброе дело, которое Дженнифер и Брэд выполняют вместе. В июне актриса сделала крупное пожертвование – в размере 1 миллиона долларов – на счет благотворительной организации Color of Change. А спустя несколько дней, по данным The Mirror, ровно такую же сумму в ту же организацию перевел и Брэд Питт. Инсайдер издания добавил, что после этого Брэд и Дженнифер встречались в ее доме и обсуждали, чем еще они могут помочь.

Брэд очень вовлечен в благотворительность из-за Джен, он решил дополнить ее пожертвование. Кроме того, он выходил на акцию протеста на этой неделе и на следующий день посетил дом актрисы. Они оба очень неравнодушные люди и действительно хотят помочь, – утверждает инсайдер.