Мнение: Зачем Америке дружба евреев с арабами?

18.08.2020, 8:48, Разное

Эксперты уже писали о том, что эмиратско-израильская сделка (предусматривающая установление двусторонних отношений) выгодна обеим странам. Однако у нее есть еще один бенефициар – это Соединённые Штаты и лично их глава Дональд Трамп. Неслучайно американский президент назвал сделку «огромным достижением». Она действительно является огромным достижением для Трампа во внутренней политике, а для США – во внешней.

Собирает и развенчивает

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день альфой и омегой для Дональда Трампа является победа на ноябрьских президентских выборах. Самодовольный глава Белого дома не хочет остаться в истории неудачником – каковыми остаются все президенты, не сумевшие переизбраться на второй срок.

Сейчас ситуация для него непростая. Джозеф Байден уверенно лидирует в гонке и с точки зрения отрыва в общенациональном масштабе, и с точки зрения позиций в ключевых штатах. Конечно, хоронить Трампа пока рано – впереди еще несколько месяцев компании и дебаты, к которым демократам нужно будет каким-то образом подлечить престарелого и больного Байдена. Однако Трампу уже здесь и сейчас нужна победа, которая может хоть как-то отвлечь внимание электората от продолжающейся в США эпидемии коронавируса, а также войны президента с местными губернаторами.

Кроме того, ему нужно набирать голоса, а также развенчивать либеральные мифы в свой адрес. Сделка помогает в решении обоих этих проблем и, по словам бывшего советника Обамы Бена Родса, «выглядит скорее как подарок двух лидеров (кронцпринца Эмиратов Мохамммеда бин Зайеда и премьера Израиля Беньямина Нетаньяху – прим. газеты ВЗГЛЯД) Трампу под выборы».

Так, одним из важнейших либеральных мифов было то, что Трамп – это лидер-разрушитель. Он не может вести нормальные переговоры. Сделка же позиционируется его сторонниками как свидетельство обратного. Как доказательство того, что Трамп и только Трамп (в отличие от предыдущих президентов США) умеет заключать сделки между заклятыми врагами. Что он и его зять Джаред Кушнер могут подойти к переговорам с «неожиданной стороны» и обладают возможностями для применения нестандартных решений.

Конечно, специалистам по Ближнему Востоку эту сказку продать сложно – они понимают, что эмиратские и израильские власти не являлись злейшими врагами и давно сотрудничали между собой. Но американским избирателям, которым годами вдалбливали мысль о нерешаемости арабо-израильских противоречий, такие тонкости не важны.

Что же касается голосов, то Трамп, конечно, собрал симпатии евреев. Не только из-за заключения сделки между Эмиратами и Израилем – американские евреи благодарны за то, что Трамп «убедил» Беньямина Нетаньяху отказаться от аннексии Израилем части Западного берега. Аннексии, из-за которой, по словам известного американского журналиста Томаса Фридмана, «произошел бы раскол внутри каждой синагоги и еврейской общины Соединённых Штатов на жестких сторонников аннексии и либеральных ее противников». Поэтому еврейская община будет Трампу благодарна.

Но будут ли ему так же благодарны американские евангелисты, которые в свое время поддерживали аннексию Западного берега? Скорее всего, да. Опросы показывают, что почти 80% белых евангелистов готовы голосовать за Трампа. Да, многие из них недовольны тем, что президент в итоге не благословил аннексию Западного берега. Но вряд ли это недовольство лишит Трампа их голосов. Ведь не станут же они голосовать за Байдена, который взял себе в вице-президенты (а учитывая его проблемы со здоровьем, вероятного следующего президента) ультралевую Камалу Харрис? Женщину, которая абсолютно не разделяет христианские ценности в вопросе семьи, а также консервативные ценности о неприкосновенности частной собственности, праве людей на ношение оружия и т.п.

Ну и маленькой вишенкой на внутриполитическом тортике для Трампа было то, что демократы раскололись по вопросу сделки. Если Байден ее поддержал, то другие бывшие члены администрации Обамы раскритиковали – из-за того, что сделка игнорировала позицию палестинцев. «Команда Обамы расстроена, что эта сделка 1) выгодна Израилю, 2) не дает денег Ирану и 3) не ослабляет Америку», – смеется над ними сенатор Тед Круз.

Все на редут!

Что же касается внешнеполитических задач, то эмиратско-израильская сделка является частью грандиозного плана Трампа по Ближнему Востоку. Именно плана – ведь теперь те, кто смеялся над президентом и его политикой в регионе, могут наконец-то убедиться в том, что она не хаотична. Трамп шаг за шагом шел к своей цели – исправление ключевой ошибки администрации Буша, с которой ничего не мог сделать высоколобый Обама и его интеллектуальные приятели. Ошибки под названием «усиление Ирана». От вовлечения в свою орбиту Ирана периода Обамы Трамп отказался, взяв курс на сдерживание Исламской Республики через создание грандиозной антииранской оси.

Начал Трамп, напомним, с разрыва иранской ядерной сделки и принуждения западных стран уважать новые американские санкции. «Эта сделка разозлила Залив и Израиль, исчезло доверие по отношение к нам. В этой обстановке не было никаких шансов заключить какие-то мирные соглашения. Поэтому мы немедленно развернули нашу политику в отношении Ирана, что и стало необходимым условием для выстраивания мирных отношений между Заливом и Израилем», – заявил представитель Трампа по иранским вопросам Брайан Хук.

Что было вторым шагом. Причем, господин Хук не случайно в последнем предложении сказал «Залив», в не «Эмираты». Мирное соглашение между Израилем и ОАЭ было лишь началом второго шага – своего рода окном Овертона. В ближайшее время (как только гнев арабов немного спадет) за ОАЭ последуют другие страны Залива. Прежде всего Бахрейн (который уже ведет соответствующие переговоры), Оман и, не исключено, Саудовская Аравия.

Стимулов у них для этого множество. И израильские технологии, и избавление от поддержки токсичного для арабских обществ «палестинского дела» (которое лишь радикализирует людей и отдает их во власть различным панисламистским пропагандистам) – и, наконец, желание заполучить союзника в борьбе против Ирана.

«Эта сделка оказывает влияние на каждого крупного игрока в регионе. Те, кто находится лагере сторонников Америки, приверженцев умеренного ислама, выступающих за прекращение раз и на всегда конфликта с Израилем, выигрывают от нее. Те же, кто занимает радикально проиранскую, антиамериканскую, происламистскую позицию, а также выступают за продолжение борьбы с Израилем, проигрывают и оказываются в стороне от идущих процессов», – пишет Томас Фридман.

И вот тут наступает третий акт трамповской ближневосточной оперы (который вполне может уже произойти после окончания срока Трампа, но при этом останется его заслугой). Примирившиеся с Израилем арабские страны формируют настоящую систему коллективного сдерживания Ирана. Железный занавес, который пройдет от северо-западной границы Ирана с Азербайджаном до Омана на юге. Израильско-арабский альянс будет давить иранское влияние в Сирии, Йемене, Ливане, Ираке. Ну а заодно (в случае необходимости) четко продемонстрирует зарвавшемуся турецкому президенту, возомнившему себя новым османским султаном и владыкой Ближнего Востока, скромные пределы его возможностей.

Что же касается палестинцев, о которых так заботится Бен Родс, то, как говорится, «проблемы индейцев шерифа не волнуют». Тем более, индейцев, которые ведут себя слишком нагло – требуют денег, но при этом не действуют в интересах спонсоров. «От них все устали. Палестинская администрация предала каждого своего арабского патрона, а ХАМАС и арабский джихад являются сейчас креатурой неарабских стран – Турции и Ирана, – а также двуличного Катара. Эмиратско-израильская сделка снимает вето палестинцев на мирный процесс», – пишет издание Spectator. И когда весь Залив примирится с израильтянами, то палестинцам придется, наконец, либо пойти на уступки Израилю, либо быть им поглощенными. Что, в общем-то, Трампа и Америку полностью устраивает.