В Сирии, военнослужащие США вступили в перестрелку с про-Асадовскими силами

18.08.2020, 4:11, Разное

По словам официальных лиц, потерь среди военнослужащих коалиции и сил СДС нет

Howard Altman август 17

Военнослужащие США патрулируют северо-восток Сирии. 1 января (Spc. John Stauffer/Army)

В понедельник войска США и Сирийские демократические силы вступили в перестрелку с про-Асадовскими силами, потерь среди военнослужащих США не было.

Примерно в 9:20 по сирийскому времени, силы США и группировки СДС, осуществлявшие обычное патрулирование против ИГИЛ, возле населенного пункта Таль-аз-Захаб в Сирии, обнаружили блокпост, занятый силами сирийского режима, сообщили представители армии США.

«После получения безопасного прохода от сил, поддерживающих режим, патруль подвергся обстрелу из стрелкового оружия со стороны лиц, находившихся поблизости от блокпоста, – говорится в сообщении от Объединенной совместной оперативной группы – Операция «Inherent Resolve», штаба, контролирующего операции против ИГИЛ. в Ираке и Сирии. «В порядке самообороны коалиционные силы открыли ответный огонь. Коалиция не наносила авиаударов. Жертв среди военнослужащих Коалиции не было. Патруль Коалиции вернулся на базу. Инцидент расследуется».

Представитель Коалиции, армейский полковник Майлз Кэггинс III, и представитель Центрального командования США, майор Джон Ригсби, подтвердили Military Times, что в инциденте участвовали войска США. Кэггинс сообщил Military Times, что в этом районе были вертолеты США, но «они не стреляли ни по блокпосту, ни где-либо еще».

Представитель OIR полковник Майлз Б. Кэггинс III



@OIRSpox



Август 17, @ Силы возглавляемой США коалиции и Сирийские демократические силы (CJTFOIR & @ cmoc _ sdf), осуществляя обычный антиигиловский патруль безопасности вблизи населенного пункта Таль-аз-Захаб, натолкнулись на блокпост, занятый про-Асадовскими силами… патруль [был атакован]. В целях самообороны войска коалиции открыли ответный огонь. Жертв среди военнослужащих коалиции нет. Полный текст заявления

8:19 AM · Aug 17, 2020

412

305 people are Tweeting about this

Заявление коалиции противоречит более ранним сообщениям сирийских государственных СМИ и оппозиционной мониторинговой группы, которые сообщили, что боевой вертолет США в понедельник атаковал контрольно-пропускной пункт сирийской армии на северо-востоке страны, убив одного солдата и ранив двух других.

Согласно сообщениям, атака произошла после того, как сирийская армия помешала проезду американского конвоя.

В последние месяцы на северо-востоке Сирии растет напряженность между правительственными войсками и войсками США. В нескольких случаях сирийские войска не позволили американским войскам войти в некоторые районы региона.