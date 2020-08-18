 

Для борьбы с коронавирусом “Россия производит вакцину, а Индия назойливо предлагает дурацкие аюрведические снадобья”

18.08.2020, 2:50, Разное

by CanIndia New Wire Service  August 16, 2020

Mumbai, Aug 16 (IANS) –  Парламентарий  от партии  Шив Сена Санджай Раут в воскресенье заявил, что в то  время  как  Россия, создав вакцину против коронавируса,  первой  подала  пример  «Атманирбхарта» (уверенности  в своих силах), Индия все еще занята торговлей «идиотскими снадобьями типа “Лепешки Бхабхиджи” (‘Bhabhiji Papads’)».

«Россия смело пошла вперед и представила первую в мире вакцину против Covid-19. Президент РФ Владимир Путин даже ввел его своей дочери, пострадавшей от коронавируса, чтобы показать  уверенность своей  страны в эффективности  вакцины», – сказал он.

В Индии,  напротив, государственный министр тяжелой промышленности Арджун Рам Мегвал, который публично заявлял, что употребление «Bhabhiji Papads» повысит иммунитет против Covid, теперь,  как  выяснилось,  сам  инфицирован», – написал  Раут в своей колонке «Rokthok» в   в  газете  партии Шив Сена  «Saamana Group».

Нападая на министерство АЮШ  (индийское министерство Аюрведы, Йоги, Натуропатии, Юнани, Сиддха и Гомеопатии), он сказал, что оно  утверждало,  будто бы  аюрведические лекарства будут эффективны против коронавируса, но теперь министр АЮШ Шрипад Найк сам инфицирован.

«Более полдюжины министров в Центре заболели  коронавирусом, бывший президент Пранаб Мукерджи пострадал, даже (министр внутренних дел) Амит Шах недавно бессимптомно переболел  коронавирусом. А  РФ пошла вперед и сделала  вакцину и даже не стала  заморачиваться и просить  Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Вот это называется –  Сверхдержава», – сказал депутат от  Шив Сена.

Теперь, по его словам, три дня назад стало известно, что председатель фонда храма Айодхья Рам Махант Нритья Гопал Дас инфицирован.

«Махант Дас вместе с премьер-министром Нарендрой Моди выступал на церемонии закладки первого камня храма Рам 5 августа, и маски на нем не видели. Он контактировал с Моди и руководителем RSS Моханом Бхагватом, премьер-министр даже пожал руку Маханту. Вопрос в том, будет ли премьер-министр  теперь помещен на карантин», – задается  вопросом Раут.

Нью-Дели, как и Мумбаи, находится в тисках коронавирусного бедствия, –  государственные   министры, парламентарии, бюрократы и официальные лица заражаются, а национальный капитал, который управляет страной, практически «бездействует», сказал он.

«Никаких политических диалогов, взаимодействий, обмена информацией,  даже празднование Дня Независимости было приглушенным, никаких протестов… Даже во время беспорядков и войн ситуация  не  была настолько  плоха. Был страх перед Моди и Шахом, но страх перед коронавирусом  еще больше », – заявил лидер Шив Сена.

Высоко оценив достижения России, Раут сказал, что наши политики «больше любят Америку», и если бы США успешно разработали первую вакцину, индийские лидеры пели бы хвалебные песни президенту США Дональду Трампу.

Он также высказал  подозрение, «что  наши VVIPs (very very important persons –  очень-очень важные персоны)  и инфицированные чиновники тайно приобрели российскую вакцину, в то время когда  о  массе  простых индийцев, страдающих от Covid-19,  побеспокоиться  некому».

Раут сказал, что, по официальным данным, сейчас   в  стране  1.4  миллиона  безработных, но у правительства нет работы, и  Дели никогда прежде не выглядел таким бездельным.

«Когда умерла Мумтаз Бегум, император Великих Моголов Шах Джахан построил Тадж-Махал в ее память. Это заняло 20 лет и было завершено в 1652 году. Но тогда это дало работу тысячам людей. Вялость не поможет. Все требуют: «Мы хотим работать» … Без работы не будет ни правительства, ни администрации, и  ничего не может быть достигнуто», – предупредил он.



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