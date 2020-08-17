 

«Что они не делают – не идут дела!»

17.08.2020, 11:02, Разное

Александр Лукашенко раздавлен.

Его желание согнать в свою поддержку «народец», жидкие три тысячи человек, которые удалось приказами и угрозами привезти в Минск, раздать им тупые плакаты, показали лишь, что Лукашенко не имеет массовой поддержки в стране. Попытка имитировать поддержку провалилась на фоне грандиозного народного шествия в Минске и по всей стране. Это – катастрофа.

Те, кто посоветовал диктатору провести его митинг для демонстрации народной поддержки, наглядно доказали обратное. «Верхи не могут управлять по-старому» – их действия дают обратный эффект. Революционная ситуация. Мирная.

Обокрал народ на выборах – провалился. Стал подавлять народ террором – сделал только хуже. Решил собезъянничать, устроить в пику народу митинг – не удалось согнать и трех процентов. «Крокодил не ловится, не растет кокос».

А завтра еще подкатывает к горлу общенациональная забастовка.

СерпомПо



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