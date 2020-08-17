В Пензе вывели первого в мире либертарианца со словарным запасом более 2000 слов

17.08.2020, 9:20, Разное

Семнадцатилетний Руколд Апполинарий-Невский, стал первым в мире либертарианцем со словарным запасом, превышающим 2000 слов. Это случилось в результате эксперимента пензенских ученых по просвещению особенной молодежи при помощи таких подручных средств, как полуторагодовой показ курса лекций Александра Дугина, а также изоляции от всех записей «Чтений Адама Смита».

По словам ученых у подопытного проявляется устойчивое снижение интереса к асоциальному поведению, свободным рыночным отношениям, несогласованным митингам, наркотикам и детям, повышается патриотичность и появляются зачатки гражданского самосознания.

«Когда несчастные родители привели к нам Кадавра, он был классическим либертарианцем и знал как все остальные — не более 600 слов. Конечно, до него существовали экземпляры, доходившие в своих познаниях до 800 и даже до 1000, но в нашем случае это определенно прорыв. Для закрепления успеха, через год мы собираемся отправить его в армию, где испытуемого научат выполнять базовые команды и придерживаться распорядков. Единственный вопрос – останется ли он после этого либертарианцем?», — рассказал профессор психологии Александр Стеблееженко.

Ранее митинг Либертарианской Партии России в Ростове-на-Дону сорвался из-за скидок в ресторане быстрого питания.