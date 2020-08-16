 

Согнанных на стихийный народный митинг за Лукашенко бюджетников попросили отнестись с пониманием к возможным избиениям ОМОНом

16.08.2020, 12:34, Разное

Жителей Республики Беларусь, согнанных сегодня на митинг за действующего президента Александра Лукашенко, попросили отнестись с пониманием к возможным избиениям ОМОНом – милиция не всегда может отличить бастующих граждан от настоящих патриотов.

Как сообщает Telegram-канал NEXTA, на инструктаже перед стихийным народным митингом его координаторы пояснили: даже заранее заготовленные знаки отличия не гарантируют безопасности. Участникам мероприятия наглядно показали, как необходимо вести себя при задержании и применении «специальных мер»: голову следует закрывать руками, ни в коем случае не следует звать на помощь.

– Помните, что сотрудник милиции при исполнении полон решимости защищать свою страну от внешних и внутренних врагов, поэтому он может немного переусердствовать. Просим отнестись к этому с пониманием и в случае попадания в медицинские учреждения говорить врачам о бытовых травмах. Это делается ради страны, ради нашего общего будущего, ради рабочих мест, ради заводов, которые американцы хотят закрыть, – сказали координаторы.

16 августа в Минске должен состояться массовый, стихийный народный митинг в поддержку Александра Лукашенко. Ожидается добровольное участие в нём широких масс населения.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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