Фанаты MBAND недовольны памятником Цою

16.08.2020, 12:16, Разное

На днях в Санкт-Петербурге установили монумент известному исполнителю Виктору Цою. Эпопея с установкой длилась порядка 5 лет.

Однако еще до торжественного открытия памятника нашлись противники его установки.

Фанаты известной российской поп-группы MBAND выступили с протестами в день установки. Основными площадками для выражения своего недовольства они выбрали соцсети Instagram и TikTok. Также поклонники поп группы создали петицию на сайте Change.org с требованием «установить нормальный памятник Анатолию Цою и остальным участникам MBAND». Для продвижения своих постов они используют хэштег #ненашцой.

Далее приводим некоторые комментарии фанатов MBAND, которые они оставляют в соцсетях. Орфография авторов сохранена.

«Я донатил деньги через краудфандинг на установку памятника любимому исполнителю. И что я вижу? Это изваяние совсем не похоже на нашего Анатолия Цоя! Что за страна? У рукожопов заказывают памятники! Требую поменять памятник! #ненашцой #перемен».

«Мы с друзьями пришли посмотреть на памятник Толе ещё до открытия. А там даже имя неправильное! Че за Виктор Цой?! #ненашцой #онвамневиктор».

«Мы с моими подружками хотели посидеть рядом с памятником Анатольчику Цоюшке. А там! Какие-то небритые мужики орут под гитару что-то про белый снег и серый лёд. Алё! Какой снег? Сейчас лето!!! #ненашцой.