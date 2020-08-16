Мнение: Свежий анекдот из Белоруссии – Идет мужик по Минску с работы…
16.08.2020, 12:05, Разное
На фоне кровавой драмы они еще и анекдоты успевают сочинять. И неплохие. Это же уже далеко не первый.
Идёт в Минске мужик по улице с работы, трезвый, никого не трогает. Рядом тормозит автобус, вылетают омоновцы и начинают паковать его в транспорт.
Мужик кричит:
– Отпустите, я за Лукашенко голосовал!
– Не пи..и, за Лукашенко никто не голосовал!
Анекдоты в самые сложные времена появляются. Когда народ в стрессе и депрессии и ему нужна поддержка. Хотя бы в виде юмора.
@rovegosteb –
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