Гадалка таро, к которой инвесторы с Уолл-стрит обращаются за советом

16.08.2020, 7:39, Разное

30-летняя кореянка обладает очень ценным даром, она умеет гадать на картах таро и заявляет, что очень часто помогает клиентам сделать правильный выбор. Клиентами же ее являются ведущие американские финансисты.

Газета "Нью-Йорк Пост" посвятила ей небольшую статью и написала, что около десятка очень крупных игроков в области финансов приходят к Чон за советом, куда лучше инвестировать. Чон гадает на картах таро и выдает им ответы.

"У меня было много случаев, когда я говорила клиентам "Сегодня вы можете рискнуть", потому что я вытаскивала для них карту Козерога, которая означает большую выгоду или карту Колесницы, которая означает удачу. После этого они совершали уникальную сделку, которой у них раньше еще не было, и получали много прибыли", – рассказывает Чон.

По словам гадалки, она начала встречаться с представителями инвестиционных банков около шести лет назад. Журналистам удалось найти подтверждение ее словам, с гадалкой действительно работали представители нескольких крупных финансовых фирм, однако все они очень просили не разглашать их имен.

Иногда она дает им предостережения о грозящей большой неудаче.

"Однажды я сказала венчурному инвестору, что он скоро понесет финансовые убытки и через пару недель одна из его компаний разорилась. Я тогда вытащила карту с восемью мечами, на которой была изображена женщина с завязанными глазами. Эти мечи стояли вокруг нее, как угроза. Эта карта лежала в той позиции, которая относилась к прошлому клиенту, что значит, он уже принял неверное решение, но пока еще не знал об этом".

Одна из женщин-клиенток с Уолл-Стрит (ее имя не называется) регулярно ходит к Чон уже на протяжении трех лет:

"Однажды она увидела по картам таро, что я работаю на мужчину, хотя в то время у меня начальником была женщина. Поэтому она мне сказала "Уже к сентябрю у тебя будет начальник-мужчина". И о, чудо, вскоре я получила новую работу и там моим начальником стал мужчина", – рассказывает клиентка.

Некоторые зовут Чон гадалкой, но сама она предпочитает зваться экстрасенсом. До того как она стала работать с клиентами Уолл-стрит, она была аналитиком в банке JP Morgan, а потом трудилась в частном фонде. Родилась Чон в Южной Корее, но потом с родителями переехала в Берлин, выросла там, а последние 10 лет живет в Нью-Йорке.

В возрасте 19 лет она увлеклась картами таро, потому что еще с детства ощущала в себе некие сверхспособности. Когда ей было 5 лет, она сказала своей маме, что есть язык, на котором говорят все люди, но который не является вербальным языком.

Однажды во время беседы с неким генеральным директором, она вдруг увидела видение, где она плавал в темной воде. Она спросила его "Ты когда-нибудь думал о том, чтобы искупаться в океане ночью?" и тот испугался и спросил "Откуда ты знаешь, что это одна из моих тайных страстей?". Оказалось, что он любит летать по тропическим странам и купаться в океане ночью, чтобы расслабиться.

После этой беседы Чон решила, что ее способности стали еще более сильными и решила начать свою частную практику. Теперь минимальная цена за встречу с ней начинается от 225 долларов в час. Обычно она проводит встречи в специальном зале, но может встретиться с клиентом в баре, ресторане или у него дома.

Помимо клиентов с Уолл-стрит, Чон нанимали такие крупные компании как Allure, Harper's Bazaar и Vogue.