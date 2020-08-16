 

Дочь пресс-секретаря Путина выложила в Сеть фото останков Гитлера из секретных архивов ФСБ

16.08.2020, 7:15, Разное

Из Instagram Елизаветы Песковой

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета выложила в Instagram фотографии останков Адольфа Гитлера и его супруги Евы Браун, сделанные в секретных архивах ФСБ.  

Пескова пишет, что ее друг Пьер Малиновский обратился в архив ФСБ с просьбой показать документы о смерти Гитлера и артефакт, поскольку не все уверены в его кончине.

«Не поверите — ему разрешили посетить одно из самых интересных и секретных зданий в стране. Благодаря финальному анализу ДНК, проведенному в 2018 году французским антропологом господином Шарлье, мы смогли удостовериться в том, что останки Гитлера и Евы Браун находятся в секретных архивах ФСБ», — поясняет девушка, не уточняя, как она сама попала в этот архив. 

На фотографиях, которые разместила Пескова, в частности, видны останки зубов Гитлера и Браун.  

https://www.instagram.com/lisa_peskova/

  • lisa_peskova
  • Verified

  • Как ни странно, во многих странах, в том числе и во Франции, до сих пор встречается псевдоисторики, оспаривающие факт смерти такого человека, как Адольф Гитлер в 1945 году. Точнее, его вряд ли можно назвать человеком.⠀

  • Мой друг и коллега Пьер Малиновский, живущий историей, давно хотел в этом разобраться. Он обратился в архив ФСБ с просьбой показать ему соответствующие документ и артефакт. Не поверите – ему разрешили посетить одно из самых интересных и секретных зданий в стране.
    Благодаря финальному анализу ДНК, проведённому в 2018 году французским антропологом г-ном Шарлье, мы смогли удостовериться в том, что останки Гитлера и Евы Браун находятся в секретных архивах ФСБ.



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