Дочь пресс-секретаря Путина выложила в Сеть фото останков Гитлера из секретных архивов ФСБ

16.08.2020, 7:15, Разное

Из Instagram Елизаветы Песковой

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета выложила в Instagram фотографии останков Адольфа Гитлера и его супруги Евы Браун, сделанные в секретных архивах ФСБ.

Пескова пишет, что ее друг Пьер Малиновский обратился в архив ФСБ с просьбой показать документы о смерти Гитлера и артефакт, поскольку не все уверены в его кончине.

«Не поверите — ему разрешили посетить одно из самых интересных и секретных зданий в стране. Благодаря финальному анализу ДНК, проведенному в 2018 году французским антропологом господином Шарлье, мы смогли удостовериться в том, что останки Гитлера и Евы Браун находятся в секретных архивах ФСБ», — поясняет девушка, не уточняя, как она сама попала в этот архив.

На фотографиях, которые разместила Пескова, в частности, видны останки зубов Гитлера и Браун.

https://www.instagram.com/lisa_peskova/