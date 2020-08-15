 

Крымские виноделы прекратят использование аммиачной селитры для производства продукции

15.08.2020, 22:35, Разное

Крымский производитель вин «Массандра» получит дотацию в 15 миллионов рублей из государственного бюджета для отказа от использования в будущем аммиачной селитры на производстве.

Ежегодно около 5 тысяч тонн аммиачной селитры используются как удобрение для виноградников, около 500 килограмм – в производстве пробок для шампанского. Взрыв на складе в Бейруте вынудил «Массандру» задуматься о мерах безопасности, что поставило компанию в трудное положение.

«В новых условиях сохранить наше производство и качество продукта без повышения цены было бы невозможно. Виноград может расти и сам, но и человеческий ресурс вместе с ним неумолимо растёт. Да и пробка из бутылки шампанского сама по себе не вылетит, нужно придумывать новые методы и технологии», — заявил директор отдела маркетинга «Массандры» Ицхак Рубенштейн.

«Массандра» входит в перечень системообразующих организаций экономики России и Республики Крым в частности. Выделенные в два этапа средства пойдут на увеличение площади виноградников и их оснащение передовыми оросительными технологиями.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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