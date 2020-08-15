Хулиганы, выступающие против BLM, нападают на протестующих в Невада-Сити, Калифорния (видео)

15.08.2020, 22:10, Разное

By Brian Bahouth -August 11, 2020

Мужчины в майках с надписями в поддержку Дональда Трампа обращаются к участникам марша Black Lives Matter в Невада-Сити, Калифорния, в воскресенье, 9 августа 2020 г. – кадр видеозаписи, сделанной Джошем Вольфом

После смерти Джорджа Флойда во время содержания под стражей в полиции Миннеаполиса, протесты Black Lives Matter в сельских городах Соединенных Штатов привлекали и продолжают привлекать контр-протестующих и вызывать безобразные стычки.

В субботу в Миндене, штат Невада, сотни противников протестов, многие из которых были вооружены, окружили активистов Black Lives Matter и подвергли их различным нападкам и словесным оскорблениям, в то время как шерифы округа Дуглас в основном стояли на стороне.

В воскресенье в Невада-Сити, штат Калифорния, протест BLM собрал контр-протестующих, которые физически атаковали участников марша. На видео видно, как разъяренные мужчины в в майках с надписями в поддержку Трампа толкали, били и уничтожали плакаты протестующих BLM, марширующих по Брод-стрит.

После инцидента временный начальник полиции Невады Чад Эллис осудил хулиганов, выступающих против BLM, и пообещал предъявить уголовные обвинения , но во время протеста полицейские наблюдали, как хулиганы, на которых не было масок, по-разному атаковали участников марша BLM.

Во время инцидента подвергся нападению член городского совета Невады. В акции протеста BLM приняли участие несколько детей.

На видео показан офицер полиции Невада-Сити, который, похоже, идет вместе с контр-протестующими и на нем нет маски.

Джош Вольф – журналист, который живет в районе Невада-Сити и снял видео об инциденте.

В этом выпуске «Wild Hare» мы беседуем с Джошем Вольфом о том, что произошло в Невада-Сити.