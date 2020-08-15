События в Белоруссии. Подборка от Forbes.ru

15.08.2020, 22:10, Разное

Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по помощи в защите Белоруссии

Юлия Котова Forbes Staff 15.08.2020

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о том, что РФ при первом же запросе поможет в обеспечении безопасности Белоруссии в случае внешних военных угроз. Ранее он заявил, что от защиты Белоруссии зависит защита всего Союзного государства

РФ при первом же запросе поможет Белоруссии с обеспечением безопасности в случае внешних военных угроз, заявил Александр Лукашенко. По его словам, он договорился об этом с Владимиром Путиным, с которым в субботу говорил по телефону. Об этом сообщает «Белта».

Лукашенко отметил, что, когда речь «идет о военной составляющей», у Белоруссии и РФ есть договор в рамках Союзного государства и ОДКБ. «Как раз эти моменты подходят под этот договор, — заявил он. — Поэтому сегодня с президентом РФ у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит».

Ранее в субботу Лукашенко сообщил, что собирается связаться с Путиным и обсудить ситуацию в Белоруссии, где с 9 августа продолжаются протесты против фальсификации выборов. Лукашенко заявил, что против Белоруссии «разворачивается агрессия» из-за рубежа и речь идет уже о защите всего Союзного государства. «Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда», — заявил он.

Позднее пресс-служба Лукашенко сообщила, что Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию «внутри и вокруг» республики. Кремль сообщил, что Путин и Лукашенко подтвердили «настрой на укрепление союзнических отношений» и выразили уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. «Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении Кремля.

Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко с Кремлем о бегстве в Россию

Клара Минак Forbes Staff 15.08.2020

Люди из окружения Лукашенко «наводили справки» у кремлевских чиновников по возможности бегства в Россию в случае отстранения действующей власти в Белоруссии, рассказали источники Bloomberg. В самом Кремле допускают, что Лукашенко скоро перестанет быть президентом, но не исключают, что жесткое подавление протестов удержит его у власти на какое-то время, утверждают собеседники агентства

Пока Александр Лукашенко заявляет, что у него нет планов покидать Белоруссию, некоторые люди из его окружения изучают возможности бегства в Россию в случае его отстранения от власти, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника в Москве. По словам собеседников агентства, приближенные нынешнего белорусского лидера связывались по этому вопросу со своими кремлевскими контактами.

Некоторые чиновники в Кремле опасаются, что Лукашенко не удержится в президентском кресле, утверждают три источника Bloomberg. По словам еще одного источника, близкого к Кремлю, некоторые российские чиновники считают жестокое подавление оппозиции контрпродуктивным. При этом эти же люди не исключают, что в конечном итоге такая политика, вероятно, сохранит Лукашенко у власти, по крайней мере, на какое-то время, пишет Bloomberg.

«Никто больше не уверен в будущем Лукашенко. Он может в краткосрочной перспективе преуспеть в подавлении протестов, но здесь есть большая проблема», — сказал глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. По словам политтехнолога Глеба Павловского, Путин не хочет оказывать военную помощь Лукашенко, поскольку это может подстегнуть антироссийские настроения в Белоруссии. «Лукашенко больше не контролирует Беларусь, он контролирует только силы безопасности, но останутся ли они лояльными? Непонятно», — отметил он, добавив, что «все это головная боль Путина».

Прежде Кремль делал ставку на то, что Лукашенко удастся снова продлить свое правление, отмечает Bloomberg. Но это было до того, как полиция начала жестко отвечать на протесты, которые оказались крупнейшими из когда-либо происходивших в Белоруссии, указывает агентство.

14.08.2020



Игорь Попов Forbes Staff

Улицы крупных белорусских городов в последние несколько ночей стали напоминать поля сражений. Какой спецтранспорт в этих сражениях имеется в распоряжении властей? Штурмовые комплексы, автомобили для подавления массовых беспорядков, машины с водометными пушками — в галерее Forbes

За четыре дня после президентских выборов в Белоруссии было задержано 6700 человек, протестующих с вечера воскресенья на улицах стало меньше, но активность силовиков только растет. Ролики с агрессивными задержаниями и избиениями идут из взбудораженной республики сплошным потоком. Александр Лукашенко, в представлении которого основная масса протестующих — это безработные, потребовал, «не гулять по улицам и проспектам», а трудоустраиваться, в противном случае пообещал принимать жесткие меры. В его распоряжении, по подсчетам информационного портала tut.by, 45 000 военнослужащих, 39 000 милиционеров и 11 000 сотрудников внутренних войск. Пока с протестами борются только силы МВД. О том, какой спецтехникой располагает министерство — в галерее Forbes

Mil / Wikimedia Commons

«Волат»

Полностью белорусский бронеавтомобиль начал создаваться по поручению Александра Лукашенко в 2014 году на Минском заводе колесных тягачей. В 2017 году он был принят на вооружение белорусской армии, затем совместно со специалистами внутренних войск и представителями минского Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) был доработан для милицейского спецназа. Машина оснащается крупнокалиберным пулеметом, откидными листами бронезащиты системами дымоудаления и кондиционирования. Дизельный двигатель мощностью 240 л. с. разгоняют машину до 110 км. в час, топливные баки вмещают 130 литров, что дает запас хода в 1 000 км.

Электромеханический завод “Агат”

Специальный штурмовой заградительный комплекс «Рубеж»

Производится белорусским электромеханическим заводом «Агат» на базе полноприводного Ford Explorer. Оснащается складным щитом, который за 30 секунд трансформируется в заграждение, его длина подгоняется по ширине так, что несколько подобных автомобилей могут перекрыть целиком улицу. На платформе сверху могут размещаться сотрудники правоохранительных органов для ведения наблюдения и ведения стрельбы. Для штурмовых операций на машину вместо щита навешивают складной трап.

STREIT Group «Хищник» (Predator)

Автомобиль для подавления массовых беспорядков оснащен тремя водометными пушками с дистанционным управлением. Две из них установлены на крыше, одна на передней решетке, каждая способна бить водой под давлением в 20 бар на расстояние 70 метров. Машина оснащается отвалом для устранения препятствий на пути, камерами дневного и ночного наблюдения и системой противопожарной защиты от «коктейлей Молотова». В зависимости от шасси баки могут вмещать 6500-12 000 литров. Разработчик «Хищника» компания Streit Group из Объединенных Арабских Эмиратов предлагает выбирать шасси от четырех производителей: Mercedes, MAN, Iveco и KAMAZ.

СООО “Пожснаб” «Шторм»

Специальный автомобиль быстрого реагирования на базе МАЗ-6312Х9 был впервые представлен в 2017 году. Производится компаний «Пожснаб» из белорусского города Борисов. В верней башне машины установлена видеокамера и водомет производительностью 40 литров в секунду. Еще четыре видеокамеры установлены по периметру, по бокам — откидные щиты для сотрудников силового ведомства, работающих вне машины. Задние колеса и передняя часть автомобиля защищены огнестойкими накладками. На борту в емкостях может находится запас воды на 9 000 литров, 30 литров красящего вещества и 200 литров слезоточивого газа.

Белкоммунмаш «Цунами»

Полное название спецсредства — автоцистерна специальная АЦС-40 «Цунами». Машину разрабатывали специалисты внутренних войск, а выпускались белорусским «Белкоммунмаш», который производит троллейбусы, электробусы и трамваи. Базовым шасси был выбран грузовик МАЗ с двигателем мощностью 230 л. с.

Автомобиль оснащен сетчатым отвалом и водометной пушкой, управляемой из кабины. Водомет со скоростью 20 литров в секунду бьют на расстояние до 50 метров. Первый «Цунами» был произведен еще в 2006 году, но даже с появлением более современных конкурентов продолжает стоять на вооружении белорусских силовых структур.

НПП Инжиниринг «Любава»

Автомобили, которые на улицах Минска считают автозаками, на сам деле являются машинами для перевозки отрядов специального назначения. АЗ-5336 «Любава» на базе грузовика МАЗ предназначен для оперативного выезда отряда МВД на место происшествия и проведения различных силовых операций. В автомобиле комфортно могут разместится 22 бойца, в нем оборудован оружейный отсек, стеллаж для хранения шлемов и щитов, снаружи установлены подвесные ящики для хранения средств активной защиты.

Машина выпускается белорусским производителем автомобилей-фургонов и спецтехники «НПП Инжиниринг Авто». Она же производит и автозаки, например, АЗ 3309 на базе ГАЗ-3309, рассчитанного на перевозку 20 человек под стражей.

БВЭ «Лис-ПМ»

Легкобронированные полноприводные автомобили стоят на вооружении спецподразделений внутренних войск МВД Белоруссии. Машины на базе российского «Тигра» (ГАЗ-2330) выпускаются Минским заводом колесных тягачей. Внедорожники комплектуются пулеметно-гранатометным модулем, они имеют цельнометаллический кузов, сваренный из термообработанных бронелистов толщиной 5 мм, такая защита выдерживает обстрел из автомата Калашникова.

Кроме двух членов экипажа автомобиль может перевозить до шести человек в десантном отсеке. Максимальная скорость машины — 140 км в час.