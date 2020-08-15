 

Все-таки вместе: Элли Голдинг сходила на свидание со своим мужем Каспаром Джоплингом

15.08.2020, 18:45, Разное

Любимая певица британской королевской семьи и подруга принца Гарри, Элли Голдинг, продолжает доказывать, что любовь не меркнет из-за расстояний. Так, недавно она сходила на свидание со своим мужем Каспаром Джоплингом, с которым они на данный момент живут в разных городах. Ради любимой Каспар на время оторвался от дел и приехал в Лондон: супруги были замечены, покидающими престижный клуб Annabel’s. Он выбрал для выхода костюм и рубашку с орнаментом, она оделась в тон – в облегающую юбку и топ в бельевом стиле.

Каспар Джоплинг и Элли ГолдингЭлли Голдинг

Напомним, в июле Голдинг покинула дом своего мужа, спортсмена-гребца и арт-дилера Каспара Джоплинга, в Оксфордшире и переехала в Лондон. Это случилось спустя 11 месяцев после их свадьбы и после ее интервью о том, что пока она не готова быть женой в стандартном понимании этого слова и рожать детей, а намерена сконцентрироваться на своей карьере. Само собой, поклонники певицы заподозрили неладное и решили, что в отношениях Элли и Каспара не все гладко, но она поспешила уверить их в обратном.

Я люблю своего мужа, но люблю и себя,

– заявила Элли в интервью The Mirror, отметив, что в нынешних реалиях ее устраивает “любовь на расстоянии”. По словам инсайдеров, 33-летняя Голдинг могла переехать от 28-летнего мужа еще раньше, если бы не пандемия коронавируса. Сейчас она продвигает новый альбом Brightest Blue и готовится к шоу в музее V&A Museum, а он – получает степень магистра в Оксфордском университете. 

Каспар Джоплинг и Элли Голдинг



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