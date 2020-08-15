 

Тимати отмечает 37-летие: поздравления от сына, дочки и любимой девушки

15.08.2020, 16:33, Разное

Сегодня рэпер Тимати отмечает 37-летие, и, как принято в современном обществе, поздравления сыплются на него отовсюду, включая соцсети. Одной из первых его поздравила гражданская супруга, Анастасия Решетова, которая сейчас находится на отдыхе в Европе, в особняке отца Тимати, вместе с сыном Ратмиром.

Ратмир Юнусов

Вперед – в новый год твоей невероятной жизни! Пора покорять новые высоты, продолжая вдохновлять на это других! Еще раз с твоим днем, кот! Мы рядом!

– написала Анастасия, опубликовав фото с сыном: Ратмир позировал в футболке I Love Papa рядом с написанным от руки – скорее всего, мамой – поздравлением. Не осталась в стороне от праздника и дочь именинника, Алиса. Ее стихи на своей странице в Instagram опубликовала мама Тимати, Симона.

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Публикация от Simona Chernomorskaya (@simona280)15 Авг 2020 в 1:26 PDT

Сама Симона посвятила сыну нежное поздравление, вспомнив момент его рождения:

В два часа ночи я почувствовала, что ты задумал появиться на свет, но было так темно и страшно, что я решила – нет, показалось…К шести утра это стало очевидным, но ты парень креативный, поэтому к восьми утра все прекратилось…Уже тогда мне стало ясно, что с тобой все будет интересно и непредсказуемо… С интересом и материнской тревогой наблюдаю, как ты меняешься, взрослеешь, погружаешься в себя.Каждый новый год жизни, это “сбрасывание старой кожи”, обнуление, опустошение, затем наполнение и выход на другой уровень.Я могу соглашаться с твоими действиями или нет, но как любящая мама принимаю твои решения с надеждой на то, что ты знаешь, что делаешь.Хочу, чтобы ты был здоров и счастлив, чтобы творческая энергия не покидала тебя в любой сфере деятельности.Не хочу говорить много, о нас все равно напишут “знающие люди”. Мне важно, чтобы ты никогда не сомневался в том, что я честна с тобой, и что бы не случилось, на земле есть место твоей силы – Родительский дом.С днем рождения, сын!

Тимати глазами Алисы

Напомним, недавно Тимати сообщил на своей странице в Instagram неожиданную новость: он уходит из лейбла Black Star, сооснователем которого является. Он подчеркнул, что благодарен своим партнерам, Пашу и Вальтеру, за годы совместной работы, но поскольку Black Star стал “группой компаний” со “статистикой и прочей бюрократией”, Тимати хочет развиваться отдельно – ради свободы творчества. Новый альбом Тимати как свободного артиста выйдет в сентябре.



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