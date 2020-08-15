Улучшение условий в тюрьмах для граждан пенсионного возраста поддержали белорусские сенаторы

15.08.2020, 15:54, Разное

Палата Представителей Республики Беларусь одобрила принятие закона об улучшении условий содержания под стражей для мужчин пенсионного возраста. Они будут размещаться в отдельных камерах, рассказали в палате.

«Документом установлена санитарная норма — не менее 80 кв метров на одного заключенного. Кроме того, закон обязывает содержать их отдельно от других подозреваемых и обвиняемых», — сообщили в Палате Представителей.

Там напомнили, что сейчас санитарные нормы по размеру площади в камере на человека распространяются на подозреваемых и обвиняемых, дополнительная площадь не выделяется. Цель закона, подготовленного группой сенаторов во главе с Натальей Качановой— улучшить ситуацию, в первую очередь, для пенсионеров.

Законом предусмотрены наличие душа, сауны и джакузи. Во дворовых территориях обязательны теннисный корт и место для барбекю.

«Улучшение условий содержания для пенсионеров и их нахождение отдельно от других подозреваемых и обвиняемых, должны также способствовать их исправлению», — отметила ранее автор законопроекта Марина Василевич