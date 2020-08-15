Конгрессмены планируют отменить действие первой поправки в Конституции для белых

15.08.2020, 15:05, Разное

В американский Конгресс внесён законопроект, предусматривающий ограничение действие первой поправки в конституцию в отношении населения европеоидной расы, названной в документе белой. По словам парламентариев, в момент принятия нормы существовала «другая объективная реальность», которая требует серьёзной редакции в ХХI веке.

«Белые и так столетиями пользовались преимуществами первой поправки. Сегодня пора их ограничить и добавить прав афроамериканцам и другим коренным народам Америки. Мы в последнее время усилиями гражданского общества уже перестали учитывать мнение белых угнетателей, но Америка, как страна демократии, обязана закрепить норму в своём законе», — пояснила Александрия Окасио-Кортес.

Первая поправка к Конституции США гласит: «Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии либо запрещающего свободное ее исповедание, либо ограничивающего свободу слова или печати, или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб».