Светлана Лобода поделилась редкими фото с дочками во время отдыха в Турции

15.08.2020, 14:18, Разное

Как и многие знаменитости, которые уловили момент и отправились на отдых на российский юг или в Турцию, Светлана Лобода совместила приятное с полезным – она прилетела в Белек на концерт, но устроила там и небольшой отпуск. Компанию ей составили дочери – Евангелина и Тильда.

Светлана Лобода и Тильда Светлана Лобода, Ева и Тильда

Есть тонкая нить между мамой и детьми – она не рвется от расстояний и времени… И где бы я ни была, что бы я не делала – я всегда возвращаюсь к ним. Мои дочери – мое лучшее творение,

– написала Светлана в Instagram напротив фото с дочками. Ранее она радовала поклонников и фото в бикини, отмечая, что получила удовольствие от встречи с ними здесь, в Турции:

Мы сами создаем удачу, но иногда удача создает нас. Классный был концерт! Просто повезло.

Светлана Лобода в Турции

Напомним, Светлана Лобода стала матерью во второй раз в мае 2018 года, родив дочь Тильду в США. Лишь когда малышке исполнился год, артистка показала ее миру, опубликовав первый снимок с ней в социальных сетях. Отца девочки Лобода так и не называет, хотя СМИ строили предположения, что им может быть солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Об отношениях с Тиллем Светлану расспросила и Ксения Собчак в интервью, на что она ответила уклончиво:

Я не могу об этом говорить, Ксюш. Я не в рабстве, я в любви. Спроси меня: “Что ты думаешь о Тилле?” Он ******** (невероятный). Когда на твоем пути встречается человек, под которого ты можешь прогнуться, с которым ты можешь быть маленькой кошечкой, и тебе хочется ей быть, если это чувство в тебе долго живет…

Помимо Тильды Лобода воспитывает еще старшую дочь, Евангелину (Еву), отцом которой является хореограф Андрей Царь.