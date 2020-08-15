 

Мнение: 30 лет назад не стало Вити Цоя – он моложе и талантливее с каждым годом

15.08.2020, 11:20, Разное

Тридцать лет назад на Москвиче 2141 разбился Виктор Цой. Лютая машина. Сам на такой гонял на 140 километрах в час. За полчаса в 6 утра на работу из Митино на Бауманскую.

Витя Цой с каждым годом становится все моложе и талантливее. Ведь талант, как известно, проверяется временем. Он вовсе не был символом “перемен”, как его пытаются представить сегодня. Песня “Перемен” появилась в картине “Асса”, когда уже произошли все главные перемены в стране.

Но он, конечно же, был и остается гениальным музыкантом. Если бы не ранняя смерть, его стремительно развивавшийся талант подарил бы миру еще десятки великих песен – а на последних альбомах – одни сплошные хиты, уже перепетые самыми разными исполнителями.

Грядет фильм Алексея Учителя “Цой”. Ранее было “Лето” Кирилла Серебренникова. Но никто так и не смог написать достойный сценарий и снять качественный сериал о “легенде русского рока”. А жаль…

Мне в 91 году кассету Цоя продали в универмаге. Ну и конечно, в школьные годы не стать фанатом Цоя было невозможно. А по стране гремели “Белые розы” “Ласкового мая” и “Девочка моя синеглазая” Жени Белоусова.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3479

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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