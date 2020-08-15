 

На митинге в Хабаровске нашли визитку Яроша

15.08.2020, 8:18, Разное

Сотрудниками управления МВД по Хабаровскому краю пресечена деятельность ячейки экстремистов, состоявшей из граждан иностранных государств.

«Во время несанкционированной акции протеста сотрудники правоохранительных органов провели задержание группы лиц — обладателей гражданства Украины. У экстремистов изъяты трёхцветные полотнища, напоминающие флаги, агитационная литература предположительно на украинском языке, книга Дмитрия Корчинского «Бунт в Зелёном клине» и визитки националиста Дмитрия Яроша. В настоящее время все задержанные дают признательные показания», — прокомментировала инцидент пресс-секретарь краевого МВД.

МИД Украины уже отправил российским коллегам ноту протеста. Дипломаты настаивают, что поклонники Дмитрия Яроша исполняли в Хабаровске гражданский долг.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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